Money: польские фермеры устроили показательный протест против украинского зерна и аграрной политики ЕС

Протесты польских фермеров запоздали по крайней мере на год, считает замминистра сельского хозяйства Стефан Краевский. По его словам, если бы предыдущая власть раньше отреагировала соответствующим образом на резкий приток товаров с Украины, сейчас не надо было бы «тушить» несколько пожаров одновременно и рьяно защищать права польского фермера в Брюсселе, пишет Money.

Сегодня по всей Польше проходят протесты фермеров, сообщает портал Money. «Мы понимаем обоснованность этих протестов, потому что они направлены не против польского правительства, а против ограничений, которые вводит Брюссель против фермеров», — заявил в ходе пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Стефан Краевский.

В здании министерства он встретился с представителями различных сельскохозяйственных союзов и организаций. По словам замминистра, сейчас необходимо рассмотреть содержание Единой сельскохозяйственной политики, чтобы она не оказывала слишком большого давления на польских фермеров. «Мы считаем, что эти протесты опоздали как минимум на год», — подчеркнул он.

Замминистра также подчеркнул, что пригласил к себе среди прочего фермеров из Варминско-Мазурского и Подляского воеводств. Таким образом он хотел показать, что министерство открыто для переговоров с фермерами и хочет услышать их потребности. «Это вовсе не обязательно должна быть блокада дорог или акция протеста перед министерством, но вполне может быть диалог в Министерстве сельского хозяйства», — указал он.

Он обратил внимание и на то, что если бы предыдущее правительство раньше отреагировало соответствующим образом на приток товаров с Украины, сейчас не было бы необходимости «тушить» множество пожаров одновременно. «Нам нужен диалог с Украиной и Еврокомиссией, и любая встреча или совещание на расстоянии является доказательством того, что мы предпринимаем такие действия», — подчеркнул Краевский.

Money напоминает, что волна протестов фермеров уже несколько недель «захлёстывает» Европу и наконец-то добралась до Польши. С начала этого года массовые забастовки прошли в том числе в Германии, Франции, Румынии, Греции и Литве. Фермеры выступили против введения Зелёного курса ЕС и притока товаров с Украины.

«Польское сельское хозяйство разрушается Зелёным курсом, экосхемами, бюрократическими процедурами, навязанными ЕС. Ситуация усугубляется притоком зерна и других продуктов питания, ввозимых на беспошлинной основе с Украины. У нас нехватка торговли и переработки, без которых сельское хозяйство не может быть экономически жизнеспособным. Речь идёт также о субсидиях на сельскохозяйственное топливо», — объяснил в свою очередь Томаш Обшаньский из Независимого самоуправляемого профсоюза частных фермеров «Солидарность».