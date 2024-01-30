Поляков привёл в ужас коррупционный скандал в рядах украинской армии, потому что присвоенные миллионы долларов США — это по сути деньги налогоплательщиков стран ЕС и НАТО, заявил изданию Fakt польский генерал Томаш Бонк. Его коллега Вальдемар Скшипчак в свою очередь подчеркнул, что вышестоящие украинцы разворовывают бюджет собственной армии вполне сознательно, в ожидании того, что Украина в итоге потерпит поражение в конфликте.

«Украина борется не только с российским завоевателем, но и с... коррупцией», — пишет Fakt. Об этом стало известно несколько дней назад, когда украинские спецслужбы сообщили, что со счёта Министерства национальной обороны пропали миллионы долларов США, точнее около $40 млн. Этот инцидент может негативно сказаться на оказании дальнейшей помощи Киеву.

Fakt расспросил польских генералов об уровне коррупции в Министерстве национальной обороны Украины, и их слова заставляют задуматься. Генерал Вальдемар Скшипчак предполагает, что самая слабая структура на Украине — это именно политики и военные, которые разворовывают собственную армию. Военный указывает также на то, что это не первый скандал такого рода.

«Те, кто ворует, делают это вполне сознательно, в ожидании, что Украина проиграет войну. Как вообще возможно вести войну без боеприпасов? Там сотни тысяч миллионов долларов США, которые присвоили себе украинцы», — возмущается Скшипчак.

«Украинцам, по всей видимости, доверять нельзя. Мы вкалываем, опустошаем склады, а они расхищают всё, что только можно. Зеленский обещал навести порядок, но так этого и не сделал. В украинской армии по-прежнему царит коррупция. Это делает нашу помощь бессмысленной. Мы действуем с верой, самоотдачей, но нас обманывают», — подчёркивает он.

В свою очередь польский генерал Томаш Бонк не исключает, что скандал может повлиять на желание стран оказывать дальнейшую поддержку Киеву. «Нас приводит в ужас тот факт, что миллионы, которые принадлежат нам, налогоплательщикам ЕС и членам НАТО, разворовываются. По моему мнению, НАТО и ЕС пора создать комиссию, которая будет контролировать распределение и расходование этих средств, в противном случае это будет выглядеть не лучшим образом», — предупреждает военный. «Военный бардак на то и бардак, но Министерство финансов и обороны работает, поэтому всё должно быть отчётливо и прозрачно», — резюмирует он.