«Наступило сложное время для Киева»: Запад утомился от украинского конфликта, а Россия держится крепко

В украинском конфликте Россия намерена сохранить свои наступательные позиции до конца этого года и тем самым дождаться вероятного прихода к власти Дональда Трампа, который полностью перекроет военную поддержку Киеву, пишет польский журналист Влодек Калета. На портале WNP он объясняет, что таким образом Москва сможет завершить украинский конфликт на собственных условиях, потому что без американского пакета помощи размером в $60 млрд Киев долго не протянет.

Вооружённые силы Украины уже почти 23 месяца вынуждены давать отпор российской стороне, которая при всех потерях продолжает наступать на многих направлениях и лишь увеличивает количество танков и солдат. «Наступили сложные времена для Украины», — пишет на портале WNP польский журналист Влодек Калета.

По его мнению, Россия намерена продержаться на этом уровне до конца этого года, тем самым обескровив Украину. Таким образом она надеется дождаться смены президента в США и рассчитывает на то, что после прихода к власти Дональд Трамп окончательно откажется от военной помощи Украине, а Россия сможет завершить вооружённый конфликт именно на благоприятных для себя условиях. Более того, Москва делает ставку и на усталость Запада от конфликта, которая в США всё ярче проявляется в демонстративном нежелании одобрять законопроект о помощи Украине. «Без этих 60 миллиардов долларов Украина долго не провоюет», — признаёт автор. Более того, если Запад уже так утомился от этого конфликта, что же сказать про самих украинцев.

В статье Влодек Калета также обращает внимание на то, что из Германии поступает всё больше сообщений о возможности глобализации украинского конфликта, который в ближайшие годы рискует вылиться в столкновение между Россией и НАТО. При таком раскладе Североатлантический альянс должен быть готов ответить на «империалистический импульс» России, которая в настоящее время взяла на себя военную инициативу в ходе украинского конфликта.

Одновременно польский журналист напоминает, что вопреки плачевной тенденции сокращающейся помощи недавно Брюссель сделал важное заявление о намерении предоставить помощь Украине. Страны ЕС достигли политического соглашения о предоставлении Киеву замороженных активов российских банков. Более того, во время визита в Киев премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что Польша — самый надёжный и важный союзник Украины. Он прибыл в украинскую столицу с целью разрешить проблемы в отношениях двух стран, которые разладились в последние месяцы. Он без подробностей объявил о новом польском оборонном пакете для Украины. Известно лишь, что пакет включает в себя польский кредит на крупномасштабные закупки оружия. Переговоры также касались совместного производства оружия и боеприпасов, а также помощи в восстановлении Украины, в которой должны принять участие польские компании.