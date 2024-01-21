Всеобщая усталость влечёт за собой утрату глобального интереса к украинскому конфликту. Киев уже не получает обещанного вооружения; более того, есть опасения, что скоро ему вообще будет сложно заручиться какой-либо помощью, рассказывает польский профессор Ромуальд Шереметьев. В интервью Nasz Dziennik он предупреждает, что если политическая ситуация в Польше обострится, то Украина естественным путём попадёт в руки России.

Украинский конфликт рискует двигаться в опасном направлении: либо будет заморожен, либо разразится ещё больше, заявил в интервью изданию Nasz Dziennik бывший исполняющий обязанности министра обороны Польши профессор Ромуальд Шереметьев.

По его словам, случилось неладное, потому что Запад не оказал Украине достаточной военной помощи и украинцы не смогли прорвать российскую линию обороны. Более того, Польша, которая до сих пор играла первую скрипку в оказании помощи Киеву, тоже делает шаг назад. «Всё, к сожалению, закончилось», — признал аналитик. В США также наблюдается усталость от продолжающегося конфликта и помощи Украине. «Это означает, что Украина не получает того, что ей нужно. Имеют место опасения, что Украине вообще будет сложно получить какую-либо помощь», — добавил он.

Смена власти в Варшаве тоже чревата тем, что страна может стать главной целью российского нападения, которое вовсе не обязательно означает военные действия, — достаточно будет лишь углубить хаос и внутренний кризис в Польше. При таком раскладе и косвенном участии России Польша рискует превратиться в так называемое несостоявшееся государство. «К сожалению, всё к этому и идёт. Если бы дело дошло до этого, то Украина не имела бы шансов получить какую-либо помощь извне и естественным путём попала бы в руки России. Я полагаю, что такого рода рассуждения могли появиться в Кремле», — предупреждает Шереметьев.

Одновременно он признаёт, что в последнее время Польша не без оснований стала более сдержанна в вопросах поддержки Киева. «В этом виновата сама Украина. Украинские власти, Владимир Зеленский начали делать различные недружественные жесты в сторону Польши, которая первой встала на сторону поддержки Украины», — подчеркнул бывший исполняющий обязанности министра обороны. Он указал также, что согласно появившейся информации украинские власти приложили свою руку к «свержению» правительства объединённых правых и это было согласовано с Германией. «Если это действительно так, то Украина сама себе «укоротила руки», — резюмировал он.