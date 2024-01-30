Polityka: Европа не заменит США — Киев неизбежно столкнётся с серьёзным оружейным кризисом

Украинские политики и военные уже несколько месяцев ощущают, что американская помощь сходит на нет, рассказывает польский эксперт Марек Сверчиньский. В статье для Polityka он предупреждает, что если «американская копилка» закроется для украинцев, то даже при всём своём желании европейские союзники Киева, которые географически и эмоционально ближе к нему, не смогут заполнить этот пробел — кроме денег нужны производственные мощности, с которыми в Европе туго.

«Без возобновления финансирования поставок из США Украина столкнётся с кризисом боеприпасов и вооружений, который Европа не сможет компенсировать. Самым главным станет отсутствие ракет для Patriot, систем ПВО HIMARS и истребителей F-16», — пишет в издании Polityka польский аналитик Марек Сверчиньский.

В статье он объясняет, что на настоящий момент Украина срочно нуждается в любом оружии и в любом количестве — более того, её потребность будет лишь расти ближайшие месяцы или даже годы, чтобы она смогла выстоять в неравной борьбе. Эксперт обращает внимание и на то, что диспропорция в потенциале Москвы и Киева была впечатляющей уже в начале конфликта, и хотя благодаря поддержке Запада её удалось в какой-то степени нивелировать, тем не менее Украине так и не удалось добиться преимущества в вооружениях над Россией.

«Украинское поле боя также наглядно продемонстрировало, что не все предположения НАТО работают на практике — и это один из самых главных уроков, которые Запад извлекает из этого конфликта», — подчёркивает Сверчиньский. Конечно, вне всяких сомнений, без западной техники, боеприпасов и снаряжения украинская армия не смогла бы так долго выстоять, и в этом плане именно помощь США была самой крупной и во многом самой важной, поэтому её фактическое приостановление чревато самыми серьёзными последствиями.

Более того, по мнению журналиста, украинский конфликт показал, что фетишизация оружия приводит к неверным оценкам и прогнозам. Все много раз слышали об обещанных системах и боеприпасах, которые резко изменят положение дел на фронте, но в итоге они так и не оказали серьёзного влияния на общую картину конфликта. Он разъясняет, что конфликт — это сложная непредсказуемая и подверженная постоянно меняющейся динамике система, в которой вооружение и боеприпасы выступают лишь её частью. Решающее значение имеют именно количество, качество, время и доступность, гарантия поставок, а также заявления о предоставлении конкретной помощи.

«Во всех этих измерениях американская военная поддержка Украины не имела себе равных, а её потенциальное отсутствие будет самым болезненным», — признаёт польский аналитик. «Весьма сомнительно, что страны НАТО, кроме США, готовы сегодня к таким военным усилиям, а без финансирования конгресса сами США тоже будут не в состоянии сделать что-

либо», — добавляет он.

Даже если бы европейские союзники приняли на себя вызов и стали вооружать Украину за счёт собственных поставок, последующее дорогостоящее восполнение этих запасов в большой степени зависело бы от политического решения Вашингтона. Более того, хотя перспектива президентства Дональда Трампа и его отношение к НАТО не сулит ничего хорошего Киеву, однако уже сейчас и без Трампа в Белом доме Украина испытывает проблемы с поставками из США.

«Правда, этот поток и так уменьшался, потому что сокращались как запасы, так и финансирование, а производственные мощности не успевали за ним. Однако сейчас этот вклад фактически был прекращён», — указывает Сверчиньский. По его словам, украинские политики, генералы и командиры уже стали ощущать это несколько месяцев назад.

Безусловно, в последние два года США были крупнейшим поставщиком оружия на Украину, как по количеству, так и по качеству поставленного вооружения. Официальные цифры производили большое впечатление, однако уже сегодня диспропорция артиллерийских средств в ходе конфликта огромная — аналитики говорят о шестикратном, а то и десятикратном преимуществе России в количестве выпущенных боеприпасов за день, неделю и месяц. Дефицит и, в конечном итоге, прекращение поставок из США лишь увеличат преимущество России, хотя это произойдёт и не сразу, предупреждает аналитик. Тем более что нет никаких шансов на то, что европейские союзники Киева, которые географически ближе к нему и более эмоционально вовлечены в конфликт, смогут заполнить пробел, оставленный американцами.

Европейская промышленность просто не сможет идти в ногу со временем, даже если правительства с большей готовностью будут давать деньги. Проблема заключается не в финансировании, а в производственных мощностях, которые за последние два года существенно не увеличились. Более того, украинский конфликт обнажил то, что европейская и американская промышленность несовместимы и не приспособлены к военному производству и союзническому сотрудничеству. Только сейчас были предприняты какие-то шаги для массового производства ракет для HIMARS и Patriot в Европе, но прежде чем первые ракеты покинут заводы, пройдёт несколько лет, и всё это в условиях полномасштабного конфликта с сильным противником, констатирует автор.

Одновременно он предупреждает, что если «американская копилка» не откроется снова, то с поставками вооружения Киева быстро станет туго в условиях, когда украинский конфликт потребует применения боеприпасов в количествах, которые НАТО даже раньше и не снились.