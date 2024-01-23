Экс-посол Польши: без мирного соглашения никаких гарантий безопасности Украина от Запада не получит

Киев настоятельно требует от Запада не только увеличения военной помощи, но и предоставления ему гарантий безопасности — однако, кроме молчания, он ничего не слышит в ответ, и это вполне понятно, говорит экс-посол Польши Ежи Марек Новаковский. В беседе с Wirtualna Polska он объясняет, что на Западе пока нет ни общественного, ни политического согласия по этой проблеме: никто не хочет соглашаться на какие-либо гарантии, пока на Украине продолжаются боевые действия. Ведь в таком случае повышается риск прямого столкновения России и НАТО.

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский в очередной раз призвал увеличить помощь для Украины, а также дал понять, что рассчитывает на гарантии безопасности со стороны Запада. Однако на настоящий момент крайне сложно говорить о каких-либо серьёзных гарантиях для Киева, пишет Wirtualna Polska. Одновременно портал задаётся вопросом, не означает ли это, что пока нет и не предвидится идеи того, как можно будет гарантировать мир на Украине.

Бывший посол Польши в Латвии и Армении, а также глава Евроатлантической ассоциации Ежи Марек Новаковский в интервью Wirtualna Polska признаёт, что, «к сожалению», такая идея имеет место. Дипломат ссылается на издание Foreign Affairs, которое опубликовало материал, в котором упоминалось, что необходимы какие-то уступки. «Гарантии безопасности могут быть сформулированы лишь при условии хотя бы какого-то соглашения о прекращении огня. В противном случае гарантии безопасности означали бы то, что необходимо присоединиться к войне», — объясняет он.

В беседе Новаковский подчёркивает, что не удивлён тем, что настойчивое требование Киевом гарантий безопасности встречается молчанием. «Вопрос заключается вовсе не в отсутствии идей. Это ответственность за слова. Если мы предоставим такие гарантии, то это будет всего лишь бумажка. Мы дадим гарантии и будем наблюдать со стороны за тем, как украинцы подвергаются нападению», — разъясняет дипломат.

По его словам, если бы дело дошло до стратегического перерыва, тогда надо было бы

тщательно подготовить ранее данные обещания Украине, однако в будущем любое обострение конфликта стало бы практически прямым столкновением России и НАТО. Одновременно у него нет сомнений в том, что в какой-то момент Россия будет вынуждена взять «передышку», и именно это время можно будет использовать для того, чтобы закрепить Украину каким-либо образом на Западе.

Wirtualna Polska напоминает, что в минувшую пятницу Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. По мнению Новаковского, гарантии британцев слишком общие. «Они хотят выставить себя лидером поддержки. Однако я опасаюсь того, что эти гарантии гораздо слабее тех, которые они нам предоставили в августе 1939 года», — констатирует дипломат. «Это не гарантии, а декларация о тесном сотрудничестве. Безусловно, это шаг в правильном направлении. Однако это не гарантии безопасности», — подчёркивает он.

Новаковский уверен, что пока Западу преждевременно давать какие-либо гарантии Киеву. «Какие гарантии мы можем дать, когда Украина находится в состоянии войны с Россией?» — задаётся вопросом дипломат. «Гарантии безопасности означают, что мы вступаем, чтобы поддержать союзника. Но раз на него уже напали, то логичным следствием была бы отправка польских, американских или других солдат на Украину. Однако пока на это нет ни общественного, ни политического согласия», — объясняет он.

«Нам придётся подождать, пока эта война закончится или разрешится, и только тогда думать о таких гарантиях», — призывает Новаковский. Он предлагает подойти к этому вопросу рассудительно и сформулировать гарантии таким образом, чтобы они носили именно сдерживающий характер.