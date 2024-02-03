«Терпение лопнуло»: после решения Брюсселя польские фермеры устроят всеобщий протест

Решение Еврокомиссии продлить торговое соглашение ЕС с Украиной до июня 2025 года и пассивность Варшавы в этом вопросе привела в бешенство польских фермеров. Они грозятся бороться до конца и объясняют, что им не оставили другого выбора, кроме как провести всеобщий протест и 9 февраля заблокировать все пропускные пункты с Украиной и часть польских дорог, пишет RMF FM.

«Нас ожидает новая волна протестов фермеров — блокад дорог и пропускных пунктов», — сообщает RMF FM. Независимый самоуправляемый профсоюз частных фермеров «Солидарность» принял решение начать всеобщую забастовку. Из заявления следует, что через неделю, в пятницу 9 февраля в 10 часов утра все пропускные пункты на границе с Украиной будут заблокированы. Пока что информации о сроках нет.

Кроме того, в некоторых воеводствах они проведут временные блокады дорог, которые продлятся с 9 февраля по 10 марта. «Наше терпение на исходе. Позиция Брюсселя от 31 января 2024 года неприемлема для всего нашего сельскохозяйственного сообщества», — говорится в заявлении профсоюза.

В этом контексте активисты напомнили о решении Еврокомиссии продлить торговое соглашение ЕС с Украиной до июня 2025 года. «Более того, пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией, а также заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии относительно импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщий протест», — объясняют представители отрасли.

Активисты не дают своего согласия на проведение европейского зелёного курса в предлагаемой ЕС форме. По их мнению, польские правительство должно представить чёткий план для сельскохозяйственного производства, рентабельности производства, восстановления польской переработки и польской торговли. Польские фермеры предупреждают, что будут бороться до конца.

«Польские семейные фермы — это основа продовольственной безопасности страны. Здоровые польские продукты питания, производимые польскими фермерами, — это основа питания и здоровья граждан Республики Польша…» — подчёркивают они.