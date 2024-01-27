wPolityce: в Польше пообещали найти управу на Украину и не дать в обиду местных фермеров

Необходимо ввести защитные инструменты для того, чтобы обезопасить рынки европейских стран от украинских товаров, которые начиная с 2022 года «наводнили» его, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. По его словам, введённое послабление оказалось крайне выгодным для украинской экономики, но одновременно нанесло удар по польскому фермеру, сообщает wPolityce.pl.
Во время пресс-конференции в cейме министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что на настоящий момент ведутся переговоры как с правительством Украины, так и с Европейской комиссией по поводу введения инструментов, благодаря которым можно было бы добиться ограничения чрезмерного импорта украинских товаров на европейские рынки, в том числе в Польшу.
«Либерализация торговли, введённая в 2022 году, на основании которой Украине разрешено ввозить свои товары без таможенных пошлин, очень выгодна для украинской экономики, но она не может наносить удар по польским фермерам», — подчеркнул министр.
По его словам, новая торговая формула сможет ограничить чрезмерный приток украинских товаров. «Мы считаем, что необходимо ввести защитные инструменты для того, чтобы обезопасить рынки европейских стран», — пояснил Секерский.
Он также обратил внимание на тот факт, что Европейская комиссия дала Польше зелёный свет на введение системы лицензирования. Эти лицензии власти Украины будут выдавать на определённые объёмы экспорта в конкретные страны и конкретным получателям, а объём самого экспорта будет контролироваться странами-получателями.
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