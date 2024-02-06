Минобороны Польши: ситуация в мире очень серьёзная — мы должны быть готовы к любому сценарию, даже наихудшему

Необходимо принимать во внимание худшие сценарии, в том числе возможное поражение Киева в украинском конфликте, считает польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. В интервью изданию Super Express он указал, что ситуация в мире очень серьёзная и всё больше стран чувствуют её на себе, поэтому нельзя привыкать к вооружённым конфликтам, но и забывать о них не стоит.

Недавно в Брюсселе состоялась неформальная встреча министров национальной обороны стран ЕС с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой обсуждался вопрос фонда поддержки Украины и военной помощи, рассказал Super Express вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. В интервью он обратил внимание на то, что хотя двусторонние поставки оружия Киеву очень важны, однако именно ЕС как одно целое должен принимать более активное участие в оказании помощи. По его словам, никто не высказал никаких возражений, несмотря на скептическое отношение отдельных стран, таких как Венгрия и Словакия.

Министр обороны напомнил, что именно Польша входит в коалицию стран ЕС, которые больше всего поддерживают Украину и поставляют ей больше всего боеприпасов. «Это было наше обязательство, и мы его выполним», — подчеркнул Косиняк-Камыш. Вице-премьер обратил внимание и на то, что Варшава также участвует в силах быстрого развёртывания, и она восполнит возникший пробел, поэтому уже в 2024—2025 году польские подразделения будут находиться в полной готовности и смогут стать частью сил быстрого развёртывания ЕС. «Польша играет очень важную роль, и это ценит Европейская комиссия. Мы не можем свыкнуться с войной, но мы и не должны о ней забывать. Ситуация действительно очень серьёзная, всё больше стран чувствует это на себе», — предупредил он.

В беседе он также прокомментировал недавний визит вице-премьера и министра обороны Дании в Польшу, в ходе которого был подписан меморандум о более тесном сотрудничестве между странами. Более того, датчане намерены передать Киеву 19 истребителей F-16. «Всё больше стран участвуют в этой помощи, но она должна быть ещё более интенсивной. Это вопрос нашей безопасности», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

На вопрос, принимает ли он во внимание наихудший сценарий, согласно которому Украина потерпит поражение в конфликте, а Россия «совершит агрессию» против стран НАТО, в том числе и Польши, он ответил следующее: «Я предполагаю любой сценарий и наиболее серьёзно принимаю во внимание худший. Такова роль министра обороны в той ситуации, в которой мы оказались сегодня. Это не слова, брошенные на ветер. Я стараюсь их очень тщательно взвешивать, особенно после того, как я занял пост министра обороны. Ситуация в мире очень серьёзная. Это не только Украина, это также районы Красного моря и Тихого океана».

По словам Косиняка-Камыша, к каждому сценарию нужно быть готовым, поэтому проводится соответствующий аудит в вооружённых силах и восполняются пробелы с оружием. «Крупные закупки очень важны, но для меня не менее важна индивидуальная экипировка солдат. После прихода к власти мы заключили договоры на закупку оборудования на сумму 19 миллиардов злотых — большая часть с польскими оружейными заводами», — поясняет он.

В интервью министр обороны обратил внимание и на то, что государственные интересы Польши, вне зависимости от того, кто находится у власти, подразумевают под собой безопасность страны и её граждан. Он также рассказал, что в вопросе безопасности страны между ним и президентом страны Анджеем Дудой разногласий нет. По его словам, в этом плане значение имеет лишь то, чтобы на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, в год 25-й годовщины вступления Польши в Североатлантический альянс, была представлена ​​общая, чёткая позиция. Одновременно он сказал, что ни в коем случае не считает президента Дуду своим политическим противником, потому что это было бы ошибкой с его стороны, ведь несмотря на все разногласия, вопросы безопасности для него превыше всего.