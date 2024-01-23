RMF24: следствие приостановили — всё-таки на территорию Польши упала именно украинская ракета
Расследование трагедии в польской местности Пшеводув приостановлено: такую информацию получил корреспондент радиостанции RMF FM. Речь идет об инциденте, случившемся 15 ноября 2022 года, когда на приграничную деревню упала ракета, в результате чего погибли двое поляков: 59-летний тракторист Богдан С. и 60-летний заведующий складом Богуслав В. У польских следователей нет сомнений в том, что это была украинская ракета ПВО. Именно так следует из их заключений.
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