RMF24: следствие приостановили — всё-таки на территорию Польши упала именно украинская ракета

Трагедия 2022 года в польской местности Пшеводув всколыхнула весь мир, потому что упавшая украинская ракета унесла жизни двух мужчин, граждан страны-члена НАТО, сообщает RMF FM. Радиостанция рассказывает, что сейчас Варшава должна была приостановить следствие ввиду отсутствия сотрудничества с украинской стороны, которая не ответила ни на один запрос Польши.

Расследование трагедии в польской местности Пшеводув приостановлено: такую информацию получил корреспондент радиостанции RMF FM. Речь идет об инциденте, случившемся 15 ноября 2022 года, когда на приграничную деревню упала ракета, в результате чего погибли двое поляков: 59-летний тракторист Богдан С. и 60-летний заведующий складом Богуслав В. У польских следователей нет сомнений в том, что это была украинская ракета ПВО. Именно так следует из их заключений.

Сейчас ввиду отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Киева в выяснений причин этой трагедии было принято решение приостановить расследование. В прокуратуре заявляют, что приняли такое решение «по причине долговременного препятствования проведению дальнейшего расследования, которое состоит в ожидании исполнения запросов о международной правовой помощи».

RMF FM напоминает, что запросы со стороны Польши были направлены украинским властям много месяцев назад. Варшава хотела среди прочего получить информацию, которая позволила бы на 100% подтвердить, кто и откуда запустил «несчастную ракету». Приостановление проведения расследования по делу означает, что невозможно окончательно установить обстоятельства этого события, а значит, и указать, кто именно несёт ответственность за смерть двух польских граждан.

Рпдиостанция обращает внимание на то, что это событие всколыхнуло весь мир, особенно потому, что ракета упала и убила двух мирных жителей именно на территории страны, которая является членом НАТО. На месте падения работали польские прокуроры, полицейские, пограничники, представители Агентства внутренней безопасности Польши, Центрального бюро расследований, военные, эксперты, пиротехники, а также американские эксперты и украинские специалисты.