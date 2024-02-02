Rzeczpospolita: Польша закончит холодную войну с Германией, но взамен ждёт компенсаций

Одновременно со сменой власти в Польше Варшава решила завершить холодную войну со своим крупнейшим торговым партнёром — Германией, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Однако дипломат предложил не забывать о болезненном прошлом и попросил свою немецкую коллегу позаботиться о том, чтобы со стороны Берлина поступило креативное решение по вопросу выплаты военных компенсаций, сообщает Rzeczpospolita.

Во вторник в ходе своего визита в Берлин министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретился с главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок. На совместной пресс-конференции он сообщил, что одной из обсуждаемых тем были военные репарации, пишет Rzeczpospolita.

Перед тем как сесть в самолёт, глава МИД Польши подчеркнул: «Германия — наш союзник, но есть вопросы, которые нужно решить из прошлого и на будущее». «Мы заканчиваем холодную войну с нашим крупнейшим торговым партнёром», — подчеркнул он. «Мы думаем о будущем, хотя нам известно, что исторические вопросы ещё долгое время будут играть важную роль в наших отношениях с Германией», — упомянул Сикорский после встречи.

Министр также сказал, что намерен обсудить проект Немецко-польского дома как места памяти польских жертв и военных потерь. «Я также попрошу госпожу министра о том, чтобы правительство Германии креативным образом подумало о том, как найти форму компенсации за эти военные потери», — заявил глава МИД Польши.

По его словам, наступило также оживление контактов между министрами иностранных дел Польши, Германии и Франции в формате Веймарского треугольника, потенциал которого в последние годы был использован не в полной мере. Более того, перед лицом украинского конфликта трёхсторонний формат может стать хорошим форумом для сотрудничества, а также источником хороших идей для будущего ЕС.