TVN24: в конфликте наступает переломный момент не только для Украины, но и для Запада

От украинского конфликта зависит вся стабильность в Центральной Европе, то есть «прекрасный мир» последних 30 лет рискует рухнуть, заявил польский депутат Павел Коваль. В интервью TVN24 он назвал происходящее переломным моментом и призвал США и ЕС передать всевозможные средства Киеву, потому что, по его мнению, в конфликт вовлечена не только Украина, но и Запад.

«Украина, а заодно и Запад, так как это не просто украинская война, находятся в поворотном моменте», — заявил TVN24 польский депутат Павел Коваль. В эфире политик настоятельно призвал не упустить этот момент, потому что он может иметь серьёзные последствия. «В этом году Украина должна получить такую поддержку, чтобы справиться... Чтобы она смогла сохранить то, что мы имеем в этом году, необходимы все эти средства, которые может выделить ЕС, и все средства, которые могут передать США. Это не гарантирует прорыва — лишь сохранения линии фронта и положения дел, которое мы имеем на сегодняшний день», — объяснил он.

По словам политика, если Запад не совершит необходимых шагов в этом направлении, то он серьёзно рискует тем, что Россия попытается проломить фронт, например, летом, когда предвыборная кампания в США будет в самом разгаре.

В беседе Коваль также указал, что от украинского конфликта, в котором Киев уже давно не может похвастаться никакими успехами, зависит вся стабильность в Центральной Европе. «Пожалуйста, просто зажмурьте глаза и представьте, что этот прекрасный мир, который у нас был последние 30 лет, может рухнуть, на самом деле может. Нам его не дали навсегда», — предупредил он. По его словам, именно эта стабильность выступает ставкой в этом конфликте.

Польский депутат также обратил внимание на то, что на сегодняшний день Европа не в состоянии производить боеприпасы в достаточном количестве для того, чтобы защитить себя. «Сегодня мы начинаем с построения коалиции, некоторые называют её «в пользу боеприпасов», то есть чтобы мобилизовать Францию, Германию, Польшу и основные европейские страны сообща производить боеприпасы, производить хотя бы половину того, что производит Россия», — рассказал политик. Одновременно он напомнил, что ещё два года назад Россия перевела свою экономику на военные рельсы.

На вопрос телеканала, рассматривает ли Киев сценарий заключения мира на условиях России, он ответил: «Ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в какой-либо серьёзной точке в мире». «Будучи польским политиком, я знаю, что это будет трагедия. Потому что это будет означать, что у нас есть три, четыре, пять лет, чтобы справиться, потому что Россия пойдёт дальше», — резюмировал он.