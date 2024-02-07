Несмотря на выделение Евросоюзом Украине финансовой помощи в размере €50 млрд до 2027 года, этих средств будет недостаточно для поддержания постоянно растущих потребностей Киева, пишет Politico. Кроме того, без одобрения конгрессом США запрашиваемых Белым домом денег ЕС останется единственным спонсором Украины, чьи расходы только увеличиваются.
Едва Евросоюзом было подписано соглашение о передаче Киеву €50 млрд, уже сейчас становится очевидно, что этих средств недостаточно для поддержания постоянно растущих финансовых потребностей Украины, пишет Politico. В ЕС тщетно надеялись, что конгресс США в конечном итоге одобрит выделение $60 млрд на военную помощь Украине и тем самым внесёт «существенный вклад» в поддержание страны на «системе жизнеобеспечения».
Однако со стороны американских законодателей европейцы ничего не дождутся, поскольку президент Джо Байдена не смог переубедить республиканцев, которые заняли принципиальную позицию против инициативы главы Белого дома. Такое развитие событий лишь усугубляет опасения внутри ЕС о том, что блоку придётся взять на себя основную часть расходов Киева.
В то время как выделяемые европейцами €50 млрд предназначены для использования в течение периода до 2027 года, Международный валютный фонд оценивает дефицит финансирования Украины в более чем $40 млрд только в этом году. Дефицит денежных средств грозит Киеву разгоном инфляции и печатанием значительных сумм новых денег.
Российский путешественник Фёдор Конюхов и приморский бизнесмен Иван Молчанов завершили первую в истории российско-арабскую экспедицию на верблюдах. Об этом сообщили в пресс-службе Международного центра путешествий Фёдора Конюхова.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков направил письмо в Минпросвещения, в котором предложил ввести отдельный обязательный школьный предмет по обучению детей финансовой грамотности.
В Евросоюзе подняли вопрос введения санкций против известного американского журналиста Такера Карлсона за то, что он взял интервью у президента России Владимира Путина, сообщает Newsweek со ссылкой на еврочиновников.
Предварительное расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США подтвердило, что дверь лайнера компании Alaska Airlines выпала во время полёта, потому что не была закреплена болтами.
Натовские учения Nordic Response, которые пройдут в северных регионах Норвегии, Финляндии и Швеции, чреваты эскалацией, Россия не оставит без ответа наращивание потенциала альянса у своих границ, предупредила представитель МИД Мария Захарова.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал о разработке столичной компанией SAUK устройства для идентификации объектов на расстоянии до 15 м.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на январской встрече с представителями киевского режима рассказывала, как без денег Соединённых Штатов мобилизовать ещё больше граждан Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.