План Вашингтона отправить $60 млрд на Украину не сработает, уверен конгрессмен Джим Джордан. В эфире Newsmax он подчеркнул, что непонятны ни задачи, ни конечные цели США на Украине. Также неясно, как вести учёт миллиардов долларов, которые уже ушли туда. При этом большинство американцев считает, что первым делом надо заняться безопасностью собственной границы.

Господин конгрессмен, председатель Джордан, 60 миллиардов долларов для Украины запланировано в этом законопроекте,18 миллиардов долларов для нашей собственной границы. Кажется, это был сенатор Майк Ли, кто отметил, что бюджет морской пехоты США составляет 58 миллиардов долларов, но мы отправим ещё 60 миллиардов долларов Украине. Что вы думаете по поводу такого выбора приоритетов?

ДЖИМ ДЖОРДАН, конгрессмен: Да уж. Я не думаю, что это сработает. И уж точно не с республиканцами в палате представителей. Я хотел бы вернуться к основному вопросу, Эрик. Какова цель? Наша цель — вытеснить русских с Восточной Украины, из Донбасса? Вытеснить из Крыма, который у них уже сколько, десять лет уже. Они забрали Крым в феврале 2014 года*.





Так какая же у нас цель, и как вести учёт тех денег, которые уже были туда отправлены, и эти новые 60 миллиардов. Каков учёт того, как расходуются эти деньги? Мы знаем, что деньги, отправленные в Израиль, будут использованы для ПВО Праща Давида и для «железного купола» и других систем вооружения, чтобы остановить террористов — ХАМАС и «Хезболлу».





Но с Украиной-то совсем другая история. В этом и есть основная проблема, я считаю. А если сравнить это с бюджетом морской пехоты США и всем остальным… Большинство американцев считают, что нужно поставить этот вопрос на паузу и заняться прежде всего собственной границей.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2024 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).