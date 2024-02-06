Newsweek: лидер республиканцев в сенате призвал голосовать против сделки по Украине

Всё больше республиканцев высказываются против законопроекта по охране границ и помощи Украине, что заставляет сомневаться в его одобрении, сообщает Newsweek. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не голосовать за это соглашение, а Трамп назвал его «подарком для демократов».
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать законопроект об охране границ и помощи иностранным государствам, пишет Newsweek со ссылкой на Associated Press и Politico. Отмечается, что в среду пройдёт голосование по этому законопроекту, который предусматривает выделение $118 млрд на военную помощь Украине, Израилю и другим американским союзникам, а также усиление границ.
Дональд Трамп неоднократно обрушивался с критикой на такой бюджетный запрос, получивший одобрение президента Байдена. В «Шоу Дэна Бонджино» бывший лидер США заявил, что соглашение по этому вопросу станет «подарком для демократов», которые «хотят (его принять. — ИноТВ) для президентских выборов, чтобы можно было обвинить республиканцев в худшей границе в истории».
Другие республиканцы, включая сенатора от Техаса Теда Круза и спикера палаты представителей США Майка Джонсона, также высказывались против сделки, которую обсуждают уже несколько месяцев. На этом фоне перспектива того, что в среду соглашение одобрят, становится всё более сомнительной, замечает Newsweek.
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