WP: согласия по проекту помощи Украине и Израилю и защите границ США нет даже среди республиканцев

Законопроект стоимостью $118 млрд, включающий радикальные изменения в иммиграционной системе, а также помощь Украине и Израилю, близок к краху. Как пишет The Washington Post, спикер палаты представителей назвал его «мёртвым». Его рассмотрение в нынешней форме в команде Джонсона называют пустой тратой времени, а сам законопроект уже вызвал серьёзные разногласия в рядах республиканцев.

Американский пакет пограничных реформ и финансирования Украины и Израиля оказался близок к краху после того, как спикер палаты представителей назвал его «мёртвым», пишет The Washington Post. Руководство республиканского сената заявило, что, скорее всего, будет голосовать против продолжения работы над законопроектом на этой неделе.

Законопроект стоимостью $118 млрд, включающий радикальные изменения в иммиграционной системе, был обнародован после многомесячных переговоров в воскресенье вечером. Иммиграционная реформа оказалась настолько токсичной для республиканских законодателей, что достижение консенсуса по изменению законопроекта в ближайшем будущем представляется маловероятным.

Стремительный обвал поддержки в сенате отражает беспорядочную политику республиканцев в отношении пограничной сделки, которую они стали проводить несколько недель назад, когда Трамп начал её критиковать. Всё большее число республиканцев на Капитолийском холме считают этот закон слишком мягким. По их мнению, он не способен обеспечить безопасность границы и будет способствовать росту нелегальной иммиграции.

«Любое рассмотрение этого сенатского законопроекта в его нынешней форме — пустая трата времени, — отметили республиканцы в команде Майка Джонсона. — В палате представителей этот законопроект не будет принят. Мы призываем сенат США отклонить его».

В понедельник законопроект уже вызвал разногласия и междоусобицу в рядах Республиканской партии. По словам одного из её представителей, он только разделит республиканцев.