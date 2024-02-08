Сикорский: возвращение Трампа поставит Украину в сложную ситуацию
В интервью TVP Info министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал последнюю речь американского президента Джо Байдена, в которой он признал, что у Украины есть проблема с самозащитой и её часы тикают каждую неделю. В связи с этим лидер США обратился к сенаторам с призывом поддержать законопроект, который включает в себя выделение средств на помощь Киеву.
Ссылки по теме
-
Rzeczpospolita: Польша закончит холодную войну с Германией, но взамен ждёт компенсаций
-
Redacted: Польша — «добровольный исполнитель любых идиотских идей США»
-
Cикорский: коррупция и мания величия привели постсоветскую Украину к плачевному состоянию
-
Newsweek: «Спасибо, США» — польский евродепутат поблагодарил Вашингтон за диверсию на «Северном потоке»