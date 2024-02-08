Сикорский: возвращение Трампа поставит Украину в сложную ситуацию

В случае если Дональд Трамп станет президентом США и откажет в дальнейшей помощи Украине, то Европа будет поставлена перед весьма непростым выбором: либо удвоить помощь Киеву, либо отдать его в руки России, предупреждает глава МИД Польши Радослав Сикорский. В интервью TVP Info он предупреждает, что никто не станет восстанавливать Украину, пока она не одержит победу в конфликте.

В интервью TVP Info министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал последнюю речь американского президента Джо Байдена, в которой он признал, что у Украины есть проблема с самозащитой и её часы тикают каждую неделю. В связи с этим лидер США обратился к сенаторам с призывом поддержать законопроект, который включает в себя выделение средств на помощь Киеву.

«Это драматическая ситуация. У Украины нехватка боеприпасов. Когда я был в Киеве, мне отчётливо рассказали, насколько большая разница в ударной мощи между российской и украинской армией», — подчеркнул Сикорский. «Не будет никакого восстановления страны, пока Украина не выиграет эту войну», — добавил он.

В беседе Сикорский также обратил внимание на то, что Дональд Трамп оказывает давление на своих сторонников и влияет на действия конгресса. «Я хотел бы попросить нашу оппозицию, у которой были с ним хорошие отношения, чтобы она дала ему понять, что он действует против Украины и на радость Владимиру Путину», — подчеркнул он.

Глава МИД Польши обратил внимание и на то, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США и последующей блокировки помощи Украине Польша и Европа встанут перед лицом драматического вызова. «Удвоить нашу помощь Украине, замещая американские средства, или разрешить Путину завоевать Украину. Я знаю, что я выберу. На мой взгляд, Украина не может проиграть эту войну», — подчеркнул дипломат.