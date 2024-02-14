«ЕС дал добро»: украинский мёд разоряет пчеловодов Польши
Мёд с Украины активно наводняет польский рынок, поэтому местные пчеловоды вынуждены приостанавливать работу своих пасек, сообщает Kresy. «Можно ли сидеть сложа руки, когда исчезают семейные пчеловодческие хозяйства? Пчеловоды и пасечники, которые из поколения в поколение производят мёд высочайшего качества (около 60 злотых за литр) для поляков, закрывают свои пасеки. Почему они погибают? Потому что мёд из-за пределов Европейского союза в больших количествах импортируется в Польшу. Речь идёт аж о 10 тысячах тонн с Украины. В 2021 году были рекордные 38 тысяч тонн», — бьёт тревогу сообщество Kurpiowskie Bractwo Bartne.
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