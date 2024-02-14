«ЕС дал добро»: украинский мёд разоряет пчеловодов Польши

После того как ЕС дал своё согласие на беспошлинный ввоз мёда с Украины, польские пчеловоды немедленно оказались под угрозой разорения, ведь их продукт намного дороже дешёвого украинского, пишет Kresy. Владельцы местных пасек намерены бороться: они уже присоединились к протестам фермеров на границе с Украиной.

Мёд с Украины активно наводняет польский рынок, поэтому местные пчеловоды вынуждены приостанавливать работу своих пасек, сообщает Kresy. «Можно ли сидеть сложа руки, когда исчезают семейные пчеловодческие хозяйства? Пчеловоды и пасечники, которые из поколения в поколение производят мёд высочайшего качества (около 60 злотых за литр) для поляков, закрывают свои пасеки. Почему они погибают? Потому что мёд из-за пределов Европейского союза в больших количествах импортируется в Польшу. Речь идёт аж о 10 тысячах тонн с Украины. В 2021 году были рекордные 38 тысяч тонн», — бьёт тревогу сообщество Kurpiowskie Bractwo Bartne.

Они называют скандалом то, что бочка мёда весом 290 кг с Украины стоит всего 4300 злотых, а 1 кг мёда — 15 злотых. Пчеловоды сетуют, что ЕС дал своё согласие на беспошлинный экспорт мёда с Украины в ЕС.

«Мы сочувствуем украинскому народу и маленьким украинским семейным пасекам. Однако сельскохозяйственные земли на Украине не принадлежат украинцам. Владельцами земли на Украине выступают международные агрокомпании. В их руках несколько миллионов гектаров самой плодородной земли в Европе. И там нет запрета на использование ГМО и пестицидов, запрещённых в ЕС. Крупные промышленные пасеки, принадлежащие международным корпорациям, производят дешёвый мед на тысячах гектаров рапса и подсолнечника. За это производство они не платят налоги на Украине, потому что зарегистрированы, к примеру, на Кипре», — объясняют они.

Kresy рассказывает, что польские пчеловоды уже присоединились к протесту фермеров на границе с Украиной. «У польских пчеловодов уже появились проблемы с продажей мёда оптом», — предупредил во вторник один из участников протеста. Одновременно он отметил, что в магазинах нет наклеек с информацией о том, что это украинский мёд. «Цена украинского меда ниже 10 злотых. Говорят даже о 4-5 злотых за килограмм. Цена польского меда сегодня на закупочном рынке примерно 10-11 злотых, и его сложно продать», — признал он.