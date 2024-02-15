«Всё страшнее смотреть в будущее»: с 20 февраля польские фермеры заблокируют границу с Украиной

Протесты польских фермеров по всей стране, которые продолжаются с 9 февраля, будут скорректированы — с 20 февраля их перенесут на границу с Украиной, где участники грозят заблокировать все пропускные пункты, пишет Money. Портал напоминает, что ввиду либерализации торговли Украины с ЕС и Европейского зелёного курса, сельскохозяйственное производство в Польше уже становится нерентабельным.

Протесты фермеров по всей Польше начались 9 февраля. Тогда фермеры выехали на своих тракторах на дороги, но оказывается, что это не конец, пишет портал Money. Начиная с 20 февраля все акции протеста будут направлены на полную блокаду всех пропускных пунктов на границе с Украиной, сообщает Независимый самоуправляемый профсоюз частных фермеров «Солидарность».

Money напоминает, что польские фермеры выступают, среди прочего, против введения Европейского зелёного курса и притока товаров с Украины, которые, по их мнению, разоряют польские хозяйства. Они бьют тревогу: сельскохозяйственное производство в Польше стало неприбыльным.

Независимый самоуправляемый профсоюз частных фермеров «Солидарность» также предупреждает, что будут заблокированы не только пропускные пункты, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. «Необходимо во что бы то ни стало закрыть границы и искать решения, благодаря которым наши фермеры смогут заниматься производством. Желая производить, они годами вкладывали деньги в свои фермы, используя средства ЕС, но сегодня, с одной стороны, Украина, с другой стороны, Европейский зелёный курс и ограничения, связанные с защитой окружающей среды и климата, вынуждают фермеров всё чаще со всё большей тревогой смотреть в будущее», — заявил вчера замминистра сельского хозяйства Стефан Краевский после встречи с фермерами.

Портал также рассказывает, что премьер-министру Польши Дональду Туску поступил запрос на незамедлительную выплату субсидий на зерновые на условиях и ставках, аналогичных тем, которые были предоставлены фермерам в прошлом году, из-за продолжающегося отсутствия стабилизации рынка. Также фермеры нуждаются в субсидиях на кукурузу, молоко, мелкий скот, удобрения и топливо. «Эти действия необходимы для сохранения стабильности аграрного сектора и обеспечения фермеров надлежащими условиями для сельскохозяйственного производства», — говорится в сообщении.