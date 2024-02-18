Newsweek: Байдена сложно заменить в качестве кандидата от демократов
Заменить Байдена в качестве вероятного кандидата от демократов на президентских выборах будет очень сложно, приводит Newsweek мнение политологов. Даже если бы высокопоставленные члены партии захотели предложить другую кандидатуру, сейчас уже слишком поздно: срок подачи заявки на выдвижение истёк в 44 штатах, а везде, где прошли праймериз, побеждает действующий президент.
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