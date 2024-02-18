Newsweek: Байдена сложно заменить в качестве кандидата от демократов

Демократам уже поздно выдвигать на выборах кого-то другого вместо Байдена, рассказали Newsweek политологи. Президент может сам отказаться от участия в гонке, но это маловероятно и может привести к хаосу.

Заменить Байдена в качестве вероятного кандидата от демократов на президентских выборах будет очень сложно, приводит Newsweek мнение политологов. Даже если бы высокопоставленные члены партии захотели предложить другую кандидатуру, сейчас уже слишком поздно: срок подачи заявки на выдвижение истёк в 44 штатах, а везде, где прошли праймериз, побеждает действующий президент.

Только глава государства может сделать необходимые шаги для выхода из президентской гонки. На национальном съезде Демократической партии в августе делегаты должны проголосовать за кандидата, которого выбрали на праймериз в их штатах. К тому времени Байден почти наверняка наберёт достаточно голосов, чтобы стать кандидатом, однако в теории он может приказать делегатам не голосовать за него.

Такое решение способно привести к расколу и стать проблемой для демократов, считает директор-основатель Центра по изучению американской политики в Университетском колледже Лондона Томас Гифт. По его словам, замена Байдена возможна, но маловероятна: «У него было много возможностей красиво уйти, он отказался».

Профессор политологии в Университете Британской Колумбии (Канада) Пол Кёрк заявил в интервью Newsweek, что реально сместить Байдена с позиции вероятного кандидата от демократов может только сам Байден. Эксперт указывает, что «многие или даже большинство высокопоставленных демократов, возможно, предпочли, чтобы он ушёл», но у них нет механизмов для тайного обсуждения такого вопроса, принятия коллективного решения и принуждения к его исполнению.