Вивек Рамасвами: Демократическая партия планирует по-тихому заменить Байдена

Высока вероятность, что Джо Байден не будет участвовать в выборах, считает бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. В интервью Fox News он поделился мнением, что демократы готовятся к тому, чтобы незаметно убрать нынешнего главу Белого дома с пути. Потому что Дональд Трамп просто «готовится вытереть пол Байденом». Так что нельзя недооценивать демократов и считать, что они глупы и наивны.
Вот что я хотел бы подчеркнуть. Мы давно знали о старческом маразме Байдена и его психических слабостях. Тот факт, что основные СМИ и демократический истеблишмент начинают это улавливать, для меня означает, что они готовятся к тому, чтобы убрать его с пути. И именно потому, что Дональд Трамп собирается вытереть Байденом пол этой осенью. Я так думаю.
Верно, высока вероятность, что это будет не Джо Байден. Так что мы должны катиться туда, куда летит шайба, а не быть там, где она сейчас. На шаг впереди. Мы можем поддаться искушению думать, что Демократическая партия настолько же глупа, каким кажется Джо Байден в любой день.
На самом деле это не так. На самом деле они на шаг впереди, и я полагаю, что они планируют незаметно заменить Джо Байдена. И я думаю, что это всего лишь ещё один шаг к тому, чтобы привести нас туда, чтобы мы были готовы к гораздо более конкурентной гонке этой осенью, чем кажется на первый взгляд.
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