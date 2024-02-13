Роберт Кеннеди — младший: если у Байдена и правда когнитивные проблемы, ему пора помочь уйти

Если выводы спецпрокурора Минюста США Роберта Хёра о том, что у Джо Байдена имеются серьёзные проблемы с памятью, верны, то кому-то из его подчинённых или членов семьи следует аккуратно помочь ему уйти в отставку, заявил в эфире Fox News кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. Как признался политик, если бы в такой ситуации оказался он сам, то всё произошло бы именно так.

А у нас в гостях — Роберт Кеннеди — младший, независимый кандидат в президенты. Так что же, господин Кеннеди-младший, в состоянии ли Джо Байден исполнять обязанности президента?

РОБЕРТ КЕННЕДИ — МЛАДШИЙ, кандидат в президенты США: Думаю, что каждый сам для себя решит, я вот решил. Надеюсь, что, если у него действительно есть проблемы когнитивного плана, о которых рассказал спецпрокурор (Роберт Хёр. — ИноТВ)... Если бы я был в таком положении, то один из членов семьи или кто-то из подчинённых аккуратно помог бы мне уйти.

И такую роль сейчас должна сыграть Джилл Байден?

РОБЕРТ КЕННЕДИ — МЛАДШИЙ: Как вы сказали?

Это — задача Джилл?

РОБЕРТ КЕННЕДИ — МЛАДШИЙ: Думаю, что она должна это сделать.



И как мне кажется, если президент Байден хочет всё-таки участвовать в выборах — раз уж об этих проблемах теперь заговорили очень и очень публично, — ему следует не запираться и обсудить эту тему с избирателями «без бумажки», следует провести обсуждение: рассказать нам, что он намерен делать в плане закрытия границы, поведать американскому народу, что будет предпринимать для восстановления среднего класса, для прекращения вечных войн, которые идут по всему миру, для противодействия захвату корпорациями демократических инстутов, и вообще по всем тем вопросам, которые имеют сейчас для нашей страны ключевое значение.





Нам нужен президент, который знает своё дело, которому мы доверяем, о котором знаем, что он ответит на телефонный звонок в три часа ночи и что он справится со всеми сложностями и тонкостями всех тех кризисов, которые встают перед нашей страной в этот очень важный исторический период. Мне кажется, что ему нужно показать народу, что он на всё это способен, а лучший способ это сделать — провести открытое обсуждение.

А это для него будет непросто, ведь получается «Уловка-22»: чем больше он выступает на публике, дабы показать, что у него есть порох в пороховницах, тем лучше все видят, что его там как раз и нет.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2024 года.