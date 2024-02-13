Роберт Кеннеди — младший: если у Байдена и правда когнитивные проблемы, ему пора помочь уйти
А у нас в гостях — Роберт Кеннеди — младший, независимый кандидат в президенты. Так что же, господин Кеннеди-младший, в состоянии ли Джо Байден исполнять обязанности президента?
И как мне кажется, если президент Байден хочет всё-таки участвовать в выборах — раз уж об этих проблемах теперь заговорили очень и очень публично, — ему следует не запираться и обсудить эту тему с избирателями «без бумажки», следует провести обсуждение: рассказать нам, что он намерен делать в плане закрытия границы, поведать американскому народу, что будет предпринимать для восстановления среднего класса, для прекращения вечных войн, которые идут по всему миру, для противодействия захвату корпорациями демократических инстутов, и вообще по всем тем вопросам, которые имеют сейчас для нашей страны ключевое значение.
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