Times: скудное рабочее расписание Байдена подогревает опасения в его слабости

Американцы опасаются, что в силу своего возраста и проблем с памятью Джо Байден не сможет исполнять обязанности президента Соединённых Штатов ещё один срок, и график нынешнего лидера лишь подогревает их опасения, пишет The Times. То, что когда-то считалось попыткой Байдена совмещать должность президента с нормальной жизнью, сейчас подкрепляет сомнения в остроте его ума и памяти.

График президента США Джо Байдена сложно назвать напряжённым: в его расписании практически нет мероприятий и брифингов, которые начинались бы до 9 утра. По утрам он занимается в тренажёрном зале, а около 7 часов вечера уже возвращается домой на ужин с женой Джилл, после разговаривает по телефону с внуками.

Как пишет The Times, то, что когда-то считалось попыткой Байдена совмещать обязанности президента с нормальной жизнью, сейчас подкрепляет сомнения в остроте памяти и ума американского лидера и в том, что он сможет управлять страной ещё один срок продолжительностью четыре года. Так как в Демократической партии нет другого явного кандидата на выборы в ноябре, мир следит за каждым шагом Байдена, и особенно за состоянием здоровья 81-летнего президента.

На прошлой неделе он допустил сразу несколько ошибок при упоминании мировых лидеров. Одна из них прозвучала на пресс-конференции, созванной в ответ на публикацию отчёта спецпрокурора США о ненадлежащем хранении секретных бумаг, где Байдена назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью». Это ещё больше привлекло внимание к самой явной слабости Байдена: его возрасту. А также усилило подозрения, что президент практически не совершает публичных выступлений, чтобы скрыть тот факт, что становится всё слабее.

В воскресенье Байден второй год подряд пропустил традиционное для президента США предматчевое интервью телеканалу CBS перед Супербоулом — финальным матчем сезона Национальной футбольной лиги, который является главным чемпионатом по американскому футболу. В прошлом году американская The Washington Post подсчитала, что Байден провёл наименьшее количество пресс-конференций на посту президента со времён Рональда Рейгана.

В Белом доме это назвали отражением меняющейся медийной среды и того факта, что президент стремится общаться непосредственно с избирателями в социальных сетях или появляться в интервью со знаменитостями. Однако сейчас подобная формулировка американцам совсем не кажется убедительной.

«Я думаю, его сотрудники слишком напуганы. Он не может дать интервью, не создав себе ещё больше проблем, — заявил глава North Star Opinion Research Уит Айрес. По его словам, американцы до сих пор не могут поверить в то, что им придётся выбирать между Байденом и Дональдом Трампом, которому предъявлено 91 обвинение по четырём уголовным делам. — Вероятно, подавляющее большинство американцев думают: «Подождите минутку, в стране с населением 330 миллионов человек это весь выбор, который у нас есть?»

Общий возраст Трампа и Байдена составляет 158 лет, пишет The Times. По последним опросам, большинство американцев считают, что они оба слишком стары, чтобы занимать пост президента.