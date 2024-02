NYT: опасаясь оговорок Байдена, его администрация заключила лидера США в «президентский кокон»

Администрация Джо Байдена опасается его словесных и физических промахов, в связи с чем пытается заключить президента США в кокон и оградить его от общения с прессой, сообщает The New York Times. Однако даже несмотря на это, на этой неделе Байден вновь дал почву для разговоров о том, насколько он в свой 81 год пригоден для должности президента.

Помощники президента Джо Байдена предоставили ему трап покороче для подъёма на борт Air Force One, на пресс-конференциях они громко кричат и включают громкую музыку, чтобы сигнализировать о завершении мероприятия, а интервью с крупным новостным изданиям просто не согласовывают. Как отмечает The New York Times, за прошедшие с момента вступления Байдена в должность три года сотрудники его администрации перестали позволять «Джо быть Джо» — теперь они стараются закутать лидера США в «президентский кокон», который призван помешать ему и дальше словесно и физически спотыкаться.

За эти три года Байден дал меньше интервью и провёл меньше пресс-конференций, чем любой из его предшественников. По словам источников, замкнутый характер Белого дома при администрации Байдена отражает обеспокоенность его помощников тем, что президент, который всегда был склонен к оплошностям, рискует совершать ошибку за ошибкой.

Однако на этой неделе Байден вновь дал почву для разговоров о том, насколько он в свой 81 год пригоден для должности президента. Джо Байдена возмутил обнародованный в четверг отчёт спецпрокурора о ненадлежащем хранении секретных документов, который он расценил как личную атаку. Президент решил ответить на вопросы журналистов на пресс-конференции, но, заверяя присутствующих в отсутствии проблем с памятью и остротой ума, назвал лидера Египта президентом Мексики.

Ранее на этой неделе на предвыборных мероприятиях он также перепутал умерших европейских лидеров с их живыми коллегами, рассказав о недавней беседе с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году, и бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который умер в 2017 году.

На этом фоне, пишет The New York Times, некоторые из самых близких к Байдену людей, в том числе первая леди Джилл Байден, обеспокоены тем, что президентство оказывает на него слишком большое давление. В связи с этим помощники президента скрупулёзно следят за его расписанием и уточняют даже мельчайшие детали, вплоть до особенностей маршрута кортежа, а также ограждают Байдена от общения с прессой. Это привело к тому, что американцы сочли, что американский лидер сделал недостаточно, чтобы разъяснить общественности свои решения, особенно внешнеполитические.

За пределами Белого дома союзники Байдена беспокоятся о том, как выглядит президент. Его внешний вид неоднократно становился предметом нападок для сторонников Республиканской партии и некоторых пользователей социальных сетей. В частности, они обращали внимание на его неуверенную походку.