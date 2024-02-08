Тулси Габбард: американцы понимают, что Байден давно им врёт

По последним данным, более миллиона нелегальных иммигрантов пытались попасть в США только в период с октября прошлого года. И это без учёта беглецов. Однако Байден утверждает, что во всём виноват Дональд Трамп. Но у него не получится обмануть американский народ, уверена бывшая конгрессвумен Тулси Габбард. В интервью Fox News она подчеркнула, что нынешняя администрация врёт про пограничный кризис уже много лет и все об этом знают.

Переходим к Fox News Alert. Посмотрите на цифру слева. Более миллиона иммигрантов попытались попасть на территорию Соединённых Штатов в период с 1 октября. И это только те, о которых мы знаем. Беглецов даже не обсуждаем. Это новый рекорд, однако президент Байден настаивает: «Не надо меня винить».

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Единственная причина, почему граница не в безопасности, это Дональд Трамп и его республиканские друзья из MAGA (движение «Сделаем Америку снова великой» — ИноТВ).

С нами обозреватель Fox News Тулси Габбард, чтобы поделиться своими мыслями. Доброе утро!

ТУЛСИ ГАББАРД, обозреватель: Доброе утро!

В это кто-нибудь поверит?

ТУЛСИ ГАББАРД: Очень сомневаюсь. Американский народ пристально следил за происходящим. Они знают, что администрация Байдена — Харрис и Майоркас — все они врут уже не один год. Говорят, граница на замке, граница на замке. И вот вдруг наступил год выборов, и они переобулись в прыжке и заявили: «Ой, нам же надо обезопасить границу».





Но проблема в том, Стив, что законопроект, который они поддерживают и пытаются протащить через конгресс, не обеспечивает безопасность границы. Он, наоборот, закрепляет их политику открытых границ на законодательном уровне. Это прямо контрпродуктивно для нашей национальной безопасности и закрытия границы.

Что вы думаете о двойных потерях республиканцев вчера в палате представителей? Они знали, когда начинали, что у них будет три голоса против. И похоже, что они ошиблись с подсчётами. Я говорил с кем-то близким к верхушке, кто сказал… Я спросил, есть ли у них голоса, а он: «Вот-вот узнаем». Ну ведь так же не делается.

ТУЛСИ ГАББАРД: Да, очень жаль, если честно. Я разочарована, что не было ни одного демократа из тех, кто говорил о кризисе на границе и о том, что надо предпринимать меры, но ни у кого не хватило храбрости, чтобы выступить против их собственной администрации, чтобы защитить людей и нашу границу.

Вы выступали за народ штата Гавайи столько, сколько мы вас знаем. Полиция Мауи опубликовала отчёт о результатах расследования, в котором много говорится о том, что произошло с пожаром в городе Лахайна. Вот одна из цитат из полицейского отчёта.

«Они столкнулись со значительными трудностями из-за сильного задымления, ухудшения видимости и интенсивного движения транспорта, что привело к затору». Выглядит, как будто они совсем не были готовы к пожару в стиле конца света, вот и весь отчёт.

ТУЛСИ ГАББАРД: Да, очень важно, что они это сделали. Нужно извлечь массу важных уроков, чтобы… Всегда может возникнуть какой-то кризис, и они уже будут лучше готовы, чтобы защитить жизни людей, которые они пообещали защищать под присягой.





Теперь самое важное, чтобы законодатели взяли и профинансировали и внедрили необходимые изменения. Беспокоит то, что, например, пожарная служба Мауи была крайне недостаточно оснащена и укомплектована персоналом. И не только потому, что предварительные оценки показали, что им требовалось больше денег и оборудование получше, и больше народа. Но на это никто не выделил денег.





Во время эпидемии ковида они, оказывается, увольняли пожарных, если они отказывались от прививки. И потом никто не исправил эту ситуацию, а она внесла свою лепту в этот кризис. Им пора действовать, чтобы это исправить.

Я знаю, что на Мауи хотят начать снова возвращать туристов. Я видел, как различные авиалинии говорят: «Эй, возвращаетесь». Есть места, где можно хорошо отдохнуть.

ТУЛСИ ГАББАРД: Есть очень много мест на Мауи, и вот что я скажу тем, кто раздумывает над тем, чтобы поехать туда. Отправляйтесь на Мауи, там много местных жителей, чей малый бизнес зависит от экономики, основанной на туризме. Им прямо сейчас нужна помощь и поддержка. И Гавайи — такое красивое место. А на улице холодно. Надо поехать на Гавайи.

Я обожаю Гавайи, я бы с удовольствием поехал. А тем временем, ровно час назад в этом кресле сидел Стивен Мур, экономист эпохи Трампа. Я знаю, что он попросил вас выступить перед его группой вчера вечером. И вот что он сказал про вас. Вы не икали случайно? Послушайте.

СТИВЕН МУР, экономист: Я знаю, что сюда придёт Тулси Габбард. У нас был вчера организован ужин, на котором были Тулси и 40 очень влиятельных лиц. И мы спросили их, кого бы они хотели, чтобы Дональд Трамп объявил своим кандидатом в вице-президенты? И знаете, кто победил? Тулси Габбард!

Итак, если он спросит, вы были бы заинтересованы, я полагаю?

ТУЛСИ ГАББАРД: Я была бы открыта для такой беседы. Моя жизненная миссия — служить моей стране, служить американскому народу и найти лучший способ, чтобы это делать.

Хорошо. Тулси, большое спасибо.

ТУЛСИ ГАББАРД: Была рада видеть вас.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2024 года.