Рамасвами: Байден попался в ловушку, продемонстрировав американцам отсутствие у него ясности ума

Правящие круги в Демократической партии, а возможно, и в «глубинном государстве» США, решили устроить для Байдену ловушку, чтобы он сам продемонстрировал американскому народу отсутствие у него ясности ума, и глава Белого дома в неё попался, заявил в эфире Fox News бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Он выразил уверенность в том, что Байден не будет участвовать в предстоящих президентских выборах и что в ближайшие три месяца его оставят не у дел.

Давайте сейчас побеседуем с бывшим кандидатом в президенты от Республиканской партии Вивеком Рамасвами. Вивек, благодарю вас за то, что согласились поучаствовать в нашей программе. Мы очень вам благодарны.



Очень плохой день для президента Байдена. Что вы думаете на этот счёт?



ВИВЕК РАМАСВАМИ, бизнесмен, бывший кандидат в президенты от республиканцев: Думаю, главный итог тут в следующем: Джо Байден не будет единым кандидатом (от демократов. — ИноТВ). Я говорил это в прошлом году, но люди проигнорировали мои слова, посчитав их своего рода теорией заговора. А сегодня это, по-моему, стало гораздо более очевидным. Только представьте себе: у Байдена его собственный Минюст и специальный прокурор, по сути, публикуют доклад, который подрывает его возможности стать кандидатом на пост президента США прямо в то самое время, когда его рейтинги обваливаются.



Тут нам требуется лишь прикинуть, посмотреть, куда летит эта шайба, не обращая внимание на некоторые отклонения. Но, по-моему, они планируют сделать так, чтобы Байден не стал единым кандидатом, а вместо него пропихнуть другую марионетку. Таков самый значимый итог этого вечера.



Вивек, что, по вашему мнению, нанесло наибольший ущерб? Освещая всё происходящее в реальном времени, мы видели, как вышел доклад Роберта Хёра. Он имел чудовищный эффект. А затем этим вечером состоялась пресс-конференция. Не совершил ли президент ошибку, выйдя на эту пресс-конференцию? Не лучше ли было бы просто опубликовать заявление, а затем забыть об этом или как минимум коснуться этой темы завтра? Что вы думаете насчёт выбранного времени и насчёт такого процесса принятия решений?



ВИВЕК РАМАСВАМИ: Думаю, что процесс принятия решений был хуже, чем их реализация. Но и то, и другое вышло ужасным. Думаю, реальность такова: правящие круги в Демократической партии — и полагаю, в «глубинном государстве» — решили, что утратили возможность использовать Джо Байдена в качестве марионетки. Думаю, они устроили для него ловушку. Они, по сути, спровоцировали его на то, чтобы он доказал американскому народу, что не обладает для этого (участия в выборах. — ИноТВ) ясностью ума. Он попался в их ловушку, а теперь они закладывают фундамент для того, чтобы в ближайшие три месяца оставить его не у дел и затем поднять вопрос о том, кто станет реальным единым кандидатом.



Я сказал это однажды в конце очередных президентских дебатов Республиканской партии и скажу это снова. Просто будьте честны с американским народом. Скажите нам, кто на самом деле будет единым кандидатом (от демократов. — ИноТВ), чтобы мы не играли в эти игры и чтобы у нас были честные открытые дебаты по поводу того, кто станет следующим президентом Соединённых Штатов.



Да.



ВИВЕК РАМАСВАМИ: Ведь нам известно, что Джо Байден не будет одним из этих кандидатов, и сегодня это стало ещё более очевидным.



Дата публикации 09 февраля 2024 года.