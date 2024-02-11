Бывший врач Белого дома: у Байдена «серьёзные проблемы» с умственным здоровьем

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Урок истории и большая победа Путина — западные СМИ об интервью Карлсона ИноТВ
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Reuters: «нет ощущения срочности» — европейские депутаты отчитали США за нежелание помогать Украине Reuters
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AP: Шольц поехал к Байдену, чтобы найти выход из украинского тупика Associated Press
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CBC: Путин напомнил канадцам о постыдном чествовании украинского нациста CBC
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NBC: американцы украинского происхождения чувствуют себя преданными из-за задержки конгрессом выдачи военной помощи Киеву NBC
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Arirang: Пхеньян угрожает уничтожить врагов при малейшей провокации Arirang
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GT: эксперты позитивно оценивают новые проекты компании «Новатэк» на китайском рынке Global Times
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Число погибших из-за схода оползня на Филиппинах возросло до 54
Количество жертв схода оползня в провинции Давао-де-Оро на юге Филиппин возросло до 54. Судьба ещё 63 человек остаётся неизвестной.
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«Динамо» победило ЦСКА и стало бронзовым призёром Кубка легенд
Московское «Динамо» нанесло поражение ЦСКА в матче турнира «Кубок легенд» по футболу в Москве.
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Елистратов — о дисквалификации Валиевой: желаю сил ей и всей её команде
Олимпийский чемпион в шорт‑треке Семён Елистратов отреагировал на публикацию Спортивным арбитражным судом (CAS) мотивировочной части допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.
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Польские фермеры намерены с 12 февраля перекрыть два КПП на границе с Украиной
Фермеры в Польше планируют с 12 февраля заблокировать движение грузовиков через ещё два контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. О таком намерении польских аграриев сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
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В «Айдаре» грозят зачистить село Космач из-за сопротивления мобилизации
Бывший командир украинского батальона «Айдар»* с позывным Дикий пригрозил зачистками в селе Космач из-за сопротивления местных жителей мобилизации.
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Тихомиров: сноубордист Уайлд не поставил точку в своей карьере
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров высказался о карьере двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда.
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Ассоциация фермеров: власти Молдавии используют полицию для запугивания аграриев
Правоохранительные органы Молдавии используются Кишинёвом в качестве инструмента для запугивания аграриев. Таким образом власти страны пытаются решить проблему протестов, заявил лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.
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В «Зените» подтвердили информацию об аренде Сутормина в «Сочи»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Алексей Сутормин перейдёт в аренду в «Сочи».
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Песков: Путин — один из главных мировых лидеров, но Запад его демонизирует
Президент России Владимир Путин пользуется колоссальным авторитетом в мире и является одним из главных его лидеров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Плющев заявил, что Овечкин в любом состоянии будет помощью для «Вашингтона»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на голевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который впервые с марта прошлого года забил в четырёх матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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МО: средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских БПЛА
Российские средства ПВО в течение суток перехватили и уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в сводке, опубликованной Министерством обороны России.
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В Госдуме считают, что ФХР должна отреагировать на поведение сборной России на Кубке Будущего
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении хоккеистов юниорской сборной России отказаться от наград по итогам финальной игры с белорусской командой на международном турнире «Кубок Будущего».
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Двое пленных погибли из-за ударов армии Израиля по сектору Газа
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило, что двое пленных погибли, а ещё восемь получили ранения в результате ударов армии Израиля по сектору Газа в последние 96 часов.
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Елистратов и Алдошкина победили на дистанции 1000 м в шорт-треке на Спартакиаде
Завершились финальные забеги в шорт-треке на 1000 м среди мужчин и женщин на Спартакиаде сильнейших 2024 года в Челябинске.
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«Локомотив» обыграл «Зенит» и занял пятое место в турнире Кубка легенд
Московский «Локомотив» нанёс поражение петербургскому «Зениту» в матче турнира Кубок легенд по футболу в Москве.
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Орбан: ЕС не может дать Киеву достаточно денег для победы в конфликте
Европейский союз не в силах выделить Украине достаточно средств для победы над Россией. Об этом в ходе разговора с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шлюсселем заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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CNN: Зеленский потребовал от Сырского избежать застоя на фронте
Владимир Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ Александра Сырского избежать застоя на фронте.
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Агент Помазуна — о возможном переходе вратаря в «Спартак»: Илья нормально тренируется с «Уралом»
Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался об информации о возможном переходе вратаря в «Спартак».
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Тренер Бойковой и Козловского сообщил, что фигуристы готовы включать четверной выброс в программы
Алексей Тихонов, тренер спортивной пары фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, рассказал о желании своих учеников включить в программу четверной выброс.
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Макрон отложил визит в Киев по соображениям безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит в Киев по соображениям безопасности.
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Лыжница Истомина назвала Спартакиаду праздником
Лыжница Мария Истомина высказалась о Спартакиаде сильнейших.
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20 человек госпитализировали из-за кишечной инфекции в дагестанском селе
Острая кишечная инфекция привела к госпитализации 20 человек в дагестанском селе Дылым. Ещё более 20 человек лечатся амбулаторно. Такая информация приводится в Telegram-канале Казбековского района Дагестана.
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МО России: ВСУ потеряли до 325 военных на Донецком направлении
В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли до 325 военнослужащих на Донецком направлении.
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СЭ: судьи РПЛ Амелин и Бобровский не сдали тесты на сборе в Турции
Арбитры Алексей Амелин и Ян Бобровский не смогли сдать тесты по физической подготовке на сборе судей Российской премьер-лиги (РПЛ) в Турции.
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Васильев: Сливко была явным фаворитом гонки преследования
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал победу Виктории Сливко в пасьюте Спартакиады сильнейших.
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ВС России уничтожили склад ВСУ с авиационными средствами поражения
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад ВСУ с авиационными средствами поражения.
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Генштаб ВСУ призвал считать дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией
Генштаб ВСУ призвал расценивать сообщения, что новый главком украинской армии Александр Сырский — «русский человек с советским прошлым», как дезинформацию. Об этом говорится в официальном обращении центрального органа военного управления.
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Кристина Резцова: не ощущаю тех кондиций, в которых была в позапрошлом сезоне
Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свою форму в нынешнем сезоне.
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Караваев назвал «Зенит» самым популярным клубом России
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, какой клуб считает самым популярным в России.
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Хакеры совершили более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги» в 2023 году
Вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов на Дне госуслуг, проводимом в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, заявил, что киберпреступники совершили более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги» в 2023 году.
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В правительстве Чехии выступили за начало обсуждения с ЕК принятия страной евро
Правительству Чехии следует начать обсуждать с Еврокомиссией условия перехода страны на расчёты в евро. С таким призывом выступил глава Министерства по делам ЕС республики Мартин Джорвак.
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Нагорный не успевает подготовиться к чемпионату России по гимнастике
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный сообщил, что пропустит чемпионат России.
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«Чемпионат»: Сутормин прибудет в расположение «Сочи» 13 февраля
Стало известно, когда полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прибудет в расположение «Сочи».
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Песков рассказал о главной задаче интервью Путина Карлсону
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в передаче «Москва. Кремль. Путин» о главной задаче интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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Песков: историческая часть интервью Путина Карлсону найдёт аудиторию на Западе
Американцы с трудом воспримут историческую часть интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, однако там есть специалисты, которых она заинтересует. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Латыпов — о Большунове: все ждут, что он проиграет в этом сезоне, но это вряд ли случится
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победную серию лыжника Александра Большунова.
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Фанаты «Реала» в матче с «Жироной» скандировали «Хави, оставайся»
Болельщики «Реала» обратились к главному тренеру «Барселоны» в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Жироной».
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РИА Новости: найдены чёрные ящики упавшего в Карелии Ми-8
Поисковые службы обнаружили и достали со дна Онежского озера чёрные ящики упавшего 4 февраля в Карелии вертолёта Ми-8.
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Frame Tamer: фиджитал-игры — это новое направление, в котором ребята могут развить себя и завоевать титулы
Российский стример Александр Ермолаев, известный под псевдонимом Frame Tamer, рассказал, как можно привлечь внимание молодёжи к Играм Будущего.
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Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздаются во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Такую информацию привёл назначенный Киевом чиновник Роман Мрочко.
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Frame Tamer: как стримеру, мне иногда кажется, будто у меня задачи посложнее, чем у комментатора
Российский стример Александр Ермолаев, известный под псевдонимом Frame Tamer, ответил на вопрос, какую дисциплину на Играх Будущего он хотел бы комментировать.
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Сноубордисты Надыршина и Соболев завоевали золото в параллельном гигантском слаломе на Спартакиаде
Сноубордисты София Надыршина и Андрей Соболев завоевали золотые медали на зимней Спартакиаде сильнейших в параллельном гигантском слаломе.
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Бастрыкин поручил возбудить дело после пожара на территории гостиницы в Тольятти
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в гостиничном комплексе в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
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Чемпион СССР по футболу Гаврилов останется в больнице ещё на неделю после операции
Наталья Гаврилова, жена чемпиона СССР по футболу в составе московского «Спартака» Юрия Гаврилова, сообщила, что её супруг чувствует себя получше после онкологической операции.
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МИД: Россия не исключает утраты скифского золота после его передачи Киеву
Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что российская сторона допускает, что решение передать киевским властям скифское золото приведёт к тому, что оно будет утрачено.
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Иоланда Чен: противно слушать фигуристов из США, получили на халяву золото — молчите
Спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала поведение американских фигуристов после присуждения им золотой медали по итогам командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.
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Казакевич о слёзах после серебра в пасьюте: давно у меня не было таких эмоций и счастья
Ирина Казакевич объяснила свои слёзы после завоевания серебра в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
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Лайзанс — о продлении контракта с Чаловым: Гинер решит этот вопрос
Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс высказался о продлении контракта с нападающим Фёдором Чаловым.
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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на девочек в Ростове-на-Дону
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины на двух несовершеннолетних девочек в Ростове-на-Дону.
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МЧС предупредило о ледяном дожде и тумане в Москве 12 февраля
В МЧС Москвы выпустили предупреждение о ледяном дожде и тумане в столице 12 февраля.