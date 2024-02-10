Кто на самом деле управляет США? — Белый дом отчитал журналиста за критику дееспособности Байдена

Журналист Fox News обрушил на себя гнев пресс-секретаря Белого дома, выслушав длинную речь в защиту умственных способностей Байдена, после того как задал вопрос о состоянии президента и о том, кто на самом деле управляет страной. Питер Дуси спросил, стоит ли доверять ядерные коды президенту, у которого очевидные проблемы с памятью, на что получил агрессивный монолог про заслуги Байдена — на этом пресс-секретарь резко закончила конференцию.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Давайте.

ПИТЕР ДУСИ, журналист Fox News: Спасибо, Карин. Если специальный прокурор говорит, что у президента Байдена «значительные ограничения в памяти», то кто помогает ему управлять страной?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Президент США управляет страной. Главнокомандующий управляет страной.

ПИТЕР ДУСИ: Но как можно доверять ему ядерные коды, если… Я понимаю, вы говорите, что никто не считает, что у него проблемы с памятью. Но это лишь малая часть того, что мы видим, — на этой неделе он совершал на камеру одну ошибку за другой.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Итак, я хочу внести ясность. Реальность такова, что этот доклад, эта часть доклада не соответствует действительности. Просто не соответствует.

ПИТЕР ДУСИ: Значит, спецпрокурор лжёт о памяти президента?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Это совершенно необоснованно. Об этом уже говорил мой коллега Иэн Сэмс. Это неприемлемо и не соответствует действительности. Это просто факты. Послушайте, это закрытое дело. Так сказал специальный прокурор.

На самом же деле президент за последние три года улучшил экономику, улучшил здравоохранение, поставил страну на ноги после того, как прошлый президент оставил нас с экономикой, которая была в упадке. Вот, с чем мы имеем дело. Вот, с чем мы имеем дело!

Подумайте о мировых лидерах. Мировые лидеры, а также проблемы, которые происходят в нашей стране последние два-три года — и не только в этой стране, но и во всём мире. Вспомните ту же Украину. Президент смог собрать вместе НАТО, союзников по НАТО. Они стали сильнее, чем когда-либо. И мы обеспечиваем то, что нужно Украине и её великому народу, который борется с агрессией, агрессией Путина.

Вот, что смог сделать наш президент. Его опыт как бывшего сенатора, бывшего вице-президента, а теперь и президента сделал так, что мы можем удовлетворять потребности американского народа, будь то внутренние вопросы или вопросы национальной безопасности. И именно это имеет значение.

А эта часть доклада не соответствует действительности. Всем до свидания, хороших выходных!

Дата выхода в эфир 10 февраля 2024 года.