Fox News: темнокожие американцы сыты по горло и Байденом, и демократами
Дата выхода в эфир 07 февраля 2024 года.
Дата выхода в эфир 07 февраля 2024 года.
Российские десантники группировки «Днепр» уничтожили на правобережье Днепра танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ.
Российские учёные во время СВО быстро смогли разработать материалы, которые позволили создать уникальные по защитным свойствам бронежилеты, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.
В ЦРУ уволили сотрудницу, которая пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны коллеги.
Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал в беседе с RT, как правильно питаться в период интенсивной работы.
Президент США Джо Байден может не понимать, что он всё ещё жив, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на мероприятии в Пенсильвании.
Активисты сорвали выступление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, назвав её военным преступником.
В результате падения бизнес-джета Bombardier Challenger 600 на автостраду неподалёку от Неаполя во Флориде погибли два человека.
В пресс-службе Роскачества рассказали в беседе с RT, что грозит водителю машины за нечитаемый номер, а также как вести себя автомобилистам в период непогоды.
Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного связана с двумя причинами, и одна из главных — его популярность среди украинцев, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
В Минобороны Сирии сообщили об отражении ракетной атаки Израиля на Дамаск.
Венгрия никогда не примет участия в каких-либо действиях, направленных на поставки оружия Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Действующему президенту США Джо Байдену необходимо пройти целый ряд тестов на здравомыслие прежде, чем участвовать в выборах, заявил личный врач предшественников Байдена на посту главы государства Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей Соединённых Штатов Ронни Джексон.
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что посмотрел интервью своего коллеги Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский не смог договориться о поставках ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS в ходе встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей конгресса США.
В городе Измаил Одесской области прозвучали взрывы.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту США Джо Байдену взять пример с российского коллеги Владимира Путина и дать интервью журналисту из России.
Глава ЦРУ Уильям Бёрнс отправится в Египет на следующей неделе для обсуждения с местными чиновниками сделки по пленным в секторе Газа.
Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным собрало свыше 150 млн просмотров.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв прибудет в Венгрию в начале марта, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к коллегам по случаю Дня дипломатического работника отметил, что страна столкнулась с серьёзнейшими угрозами безопасности.
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко посоветовал капитану красно-белых Георгию Джикии продлить контракт с московским клубом.
Самолёт Bombardier Challenger 600 потерпел крушение неподалёку от города Неаполь во Флориде.
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что зимняя спартакиада замотивирует людей на активный образ жизни.
Подросток-мигрант выстрелил в охранника и ранил туристку в Нью-Йорке после кражи из магазина на Таймс-сквер.
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко признался, что ему импонирует игра «Ростова» под руководством Валерия Карпина в чемпионате страны по футболу сезона-2023/24.
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал понять, что спортивный директор Томаш Амарал посоветовал согласиться на трансфер нападающего Манфреда Угальде.
Пользователи соцсетей из Украины возмутились появлением российской супермодели Ирины Шейк на обложке британского Vogue в нижнем белье от украинского бренда ZHILYOVA.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что из армии Украины, численность которой, по его словам, составляет около 1 миллиона человек, в боевых действиях принимают участие 200–300 тыс. человек.
В «Реале» сообщили, что один из матчей регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
На востоке Украины, в Харькове, произошли взрывы.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что плодотворно побеседовал с руководством московского клуба по поводу нового контакта.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинцы и русские являются одним народом.
Министерство спорта приняло решение переименовать в России мини-футбол в футзал.
Американский бизнесмен Илон Маск посмеялся над идеей проверить американского лидера Джо Байдена перед применением ядерного оружия.
Еврокомиссия в ближайшие недели начнёт расследование в отношении соцсети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах из-за опасений по поводу риска для несовершеннолетних.
Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что Мирра Андреева была способна пройти дальше по турнирной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года.
Депутаты Киевского городского совета переименовали улицу Булгакова в честь грузинского актёра и певца Вахтанга Кикабидзе.
В юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины, сообщили в Минобороны России.
Турция 26 февраля выступит с заявлением в Международном суде на слушаниях по делу Израиля.
Александр Черных, агент нападающего московского «Спартака» Максима Цыплакова, сообщил, что россиянин может продолжить карьеру в «Торонто Мейпл Лифс».
Взрывы произошли в Одессе и Очакове на юге Украины.
Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что сделал правильно, согласившись на работу в Поднебесной.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал реакцию простых граждан США на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону шокирующей.
Бывший главком Вооружённых сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что после увольнения не занимает никакой должности.
Российский боец смешанных единоборств Евгений Гончаров нанёс поражение своему соотечественнику Антона Вязигина на Absolute Championship Akhmat (ACA) 170 в Москве.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетит Израиль и Палестину 12 февраля.
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не исключил, что с капитаном команды Георгием Джикией будет подписано новое соглашение после возобновления чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба ВС Украины и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами теробороны.
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего гендиректора ростовских угольных предприятий «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит» Дениса Азарова.
Суд заключил под стражу ранее судимого за педофилию мужчину, который преследовал двух девочек в Ростове-на-Дону.