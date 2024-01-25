Reuters: Трамп обгоняет Байдена в предвыборных опросах

Почти 70% американцев устали от одних и тех же кандидатов на пост президента и не хотят вновь выбирать между Дональдом Трампом и Джо Байденом, сообщает Reuters со ссылкой на совместный с Ipsos опрос. При этом из опроса следует, что за бывшего президента проголосовали бы 40% опрошенных, а за нынешнего президента свой голос отдали бы 34% респондентов.

Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего американского лидера Джо Байдена на шесть процентных пунктов в опросе Reuters/Ipsos, который также показал, что американцы не рады перспективе реванша Трампа и Байдена.

Так, за Трампа готовы проголосовать 40% респондентов, а поддержку Байдену выразили 34% опрошенных американцев. Остальные участники опроса ещё не определились со своим выбором, планируют голосовать за других кандидатов или вовсе не планируют участвовать в выборах.

Около 67% респондентов при этом заявили, что «устали видеть одних и тех же кандидатов на президентских выборах и хотят кого-то нового». Тем не менее только 18% отметили, что не станут голосовать, если придётся вновь выбирать между Байденом и Трампом.

Явка на выборах в ноябре может быть высокой отчасти потому, что избиратели от обеих партий очень мотивированы победить соперников. 59% респондентов, заявивших, что они планируют голосовать за Байдена, отмечают, что ими движет в первую очередь желание не допустить до Белого дома Трампа. Но только 39% сторонников Республиканской партии говорят, что могут назвать свой голос голосом против Байдена.

При этом три четверти респондентов согласились с утверждением, что действующий президент слишком стар для работы в правительстве; то же самое об экс-лидере сказали около половины опрошенных. 70% процентов респондентов, в том числе около 50% сторонников Демократической партии, считают, что Байдену в его 81 год не следует добиваться второго президентского срока.