WION: оба старые — большинство американцев против второго президентского срока как Байдена, так и Трампа
В то время как Соединённые Штаты готовятся к выборам, новый опрос ABC News наглядно продемонстрировал настроения американцев по поводу возраста, увлечений и продолжающихся судебных баталий между двумя основными кандидатами на предстоящих выборах, Джо Байденом и Дональдом Трампом.
Дело не только в цифрах. Это ещё и отражение того, что думают американцы. Несмотря на то что волна поддержки разделилась между демократами и республиканцами, большинство американцев, похоже, сходятся в одном главном аспекте. Они считают, что оба лидера, Байден и Трамп, слишком стары для того, чтобы занимать пост президента США второй срок.
Выяснилось, что 86 процентов американцев считают президента Джо Байдена, которому 81 год, слишком старым для того, чтобы занимать пост президента ещё один срок.
Опрос также показал, что 62 процента американцев считают бывшего президента Дональда Трампа, которому 77 лет, слишком старым для президентского срока.
В это число также входят 59 процентов американцев, считающих, что оба они слишком стары.
Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.
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