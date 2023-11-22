Американский сенатор: старику Байдену нужен супчик и пораньше в постельку

Американцы, возможно, стали беднее при Байдене но они не дураки и видят, что творится, заявил американский сенатор Джон Кеннеди в эфире Fox News. По словам политика, люди чувствуют инфляцию, видят разгул преступности, видят, что мир охватили войны и хаос. При этом вице-президент Харрис просто не соответствует своей должности. А президент Байден стар. Таковы выводы американцев на сегодняшний день.
Просто посмотрите вокруг. Американцы, возможно, стали беднее при президенте Байдене, но они не дураки. Они видят, что граница открыта. Они чувствуют инфляцию. Они видят разгул преступности. Американцы смотрят вокруг и видят мир в огне.
Война на Украине, война на Ближнем Востоке, разгорающийся огонь в Китае. И люди приходят к выводу, возможно, справедливому, возможно, и нет, Марта. Я не говорю, что это точно, но я могу разобраться в результатах опросов. Американцы пришли к выводу, что президент Байден стар и ему нужен супчик и пораньше в постель.
Они также пришли к выводу, что вице-президент Харрис не соответствует должности. Когда её IQ доберётся до 75, ей нужно сдаваться. Опять же, я не говорю, что это соответствует действительности или справедливо. Но таковы сегодняшние выводы американцев.
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