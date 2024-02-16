Forbes: пускай докажет, что вменяемый — конгрессмен потребовал протестировать Байдена на когнитивность

Бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон потребовал от действующего президента США Джо Байдена пройти тест на когнитивность, для того чтобы доказать, что его умственные способности позволяют ему управлять страной, передаёт Forbes. Аналогичный тест в своё время успешно сдал бывший президент Дональд Трамп, который сам и настаивал на необходимости его проведения.

Будь то тема по поводу СПГ, наш кризис на границе, катастрофический вывод войск из Афганистана, преступность в наших городах, да и все другие проблемы при администрации Байдена стали полным провалом. Это говорит нам о том, что Джо Байден, скорее всего, не принимает решения по этим вопросам. На данный момент мы это знаем.

В Западном крыле есть радикалы, экстремисты, будь то климатические экстремисты или глобалисты, которые принимают многие из этих решений. Эти решения исходят не от президента Байдена, они поступают от других людей в Белом доме, у которых другие повестки, которые идут не под лозунгом «Америка прежде всего» и не в интересах этой страны.

Я хочу, чтобы все знали, что мы собираемся и дальше заниматься этой проблемой. Сегодня я направил очередное письмо президенту. Это уже будет пятое отправленное мной письмо, и оно адресовано непосредственно президенту Байдену, копию документа получит каждый член его кабинета. В нём содержится требование, именно требование, чтобы он вышел и был честен с нами о своих физических и умственных способностях, а также о результатах исследования. Через несколько месяцев ему предстоит пройти ежегодный медицинский осмотр, однако нас уже уведомили, что тест на когнитивность в него входить не будет.

Я считаю, что если когда-либо и был момент, когда нам был нужен тест на когнитивность для действующего президента Соединённых Штатов, так это сейчас. Как вы помните, президент Трамп его прошёл. Я думаю, он создал прецедент, и во многом это произошло благодаря прессе, когда он настойчиво потребовал включить этот тест в медицинский осмотр. Я хотел бы видеть тот же энтузиазм и настойчивость со стороны прессы прямо сейчас, чтобы президент Байден прошёл когнитивный тест в рамках своего медицинского осмотра. Если он считает, что способен управлять этой страной, пускай докажет нам это при помощи объективных данных, которые это подтвердят.