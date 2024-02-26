Экс-посол США обвинил Меркель в украинском конфликте и призвал Запад принудить Москву и Киев к миру

Бывший посол США в Германии обвинил Ангелу Меркель в конфликтах на Украине и в секторе Газа. В интервью Frankfurter Allgemeine Ричард Гренелл заявил, что боевых действий на Украине не было бы, если бы Меркель прислушалась к требованиям Трампа, а также призвал западных союзников заставить Москву и Киев немедленно принять мирный план по Украине.

Трамп был прав во всех своих «пророчествах», и если бы бывший канцлер Меркель прислушалась к нему, то боевых действий на Украине не было бы, заявил экс-посол США в Германии Ричард Гренелл. В интервью Frankfurter Allgemeine он обвинил Меркель в конфликтах на Украине и в секторе Газа.

У Дональда Трампа было три основных требования, которые Германия не захотела выполнить: прекращение строительства «Северного потока — 2», увеличение расходов на оборону и новые санкции против Ирана. «История показала, что во всех трёх случаях он был прав», — считает Гренелл.

Он не видит оправданий для Меркель и нынешнего правительства Германии: «Если бы она следовала за нами, мы бы не воевали на Украине или в Газе». Одновременно бывший посол США в Германии опроверг в интервью утверждения о том, что Трамп хочет ослабить НАТО. По его словам, президент Трамп намерен укрепить альянс, если НАТО хочет быть сильным. Однако для этого нужно, чтобы «каждый вносил свою лепту».

Члены альянса, которые тратят на оборону менее 2% ВВП, должны потерять право голоса по некоторым вопросам, таким, как выборы генерального секретаря НАТО, предложил Гренелл в интервью. Он также призвал отложить принятие решения о преемнике действующего главы НАТО Йенса Столтенберга до окончания президентских выборов в США.

Кроме того, бывший американский дипломат призвал к немедленному принятию мирного плана для Украины. По его словам, решение должны будут принять правительства в Киеве и Москве. «Всё должно исходить от Украины и России», — сказал бывший посол. Однако он добавил: «Но они не сделают этого сами. Их нужно заставить. Это должны сделать союзники с обеих сторон».