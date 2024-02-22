Spiegel: немецкий депутат предложил 48-часовой план для начала переговоров между Киевом и Москвой

Германии нужно прекратить говорить только о поставках оружия на Украину и задуматься о дипломатии и переговорах, считает левый политик Грегор Гизи. В интервью Der Spiegel он набросал 48-часовой план для начала диалога между Киевом и Москвой, предполагающий прекращение огня и остановку западных поставок оружия. По его мнению, сейчас самое время для начала переговоров, так как изменить ситуацию в свою пользу Киев уже не может, а после выборов в США ситуация для него только ухудшится.

Депутат бундестага Грегор Гизи предложил конкретный план по началу переговоров между Россией и Украиной. В интервью журналу Der Spiegel Гизи заявил, что Запад мог бы сказать: «Мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на перемирие на 48 часов». Левый немецкий политик считает, что Путину будет «сложно» отказаться от такого предложения, и кратковременное прекращение огня откроет дорогу более серьёзным переговорам.

«Учитывая позиционную войну на Украине, сейчас самое время призвать к прекращению огня и переговорам», — считает Гизи. По его мнению, и в Москве, и в Киеве уже не рассчитывают на какие-то существенные подвижки на фронте и готовы к переговорам. «Если невозможно вернуть Донбасс* военным путём, можно вернуть его только путём мирных переговоров», — указывает Гизи своим критикам. «Мы думаем только о войне. И я бы хотел, чтобы мы снова начали думать о том, как нам добиться прекращения огня и мира», — добавляет оппозиционный парламентарий.

Депутат от партии «Левые» полагает, что со временем условия возможного мира для Украины только ухудшатся. «Если мы подождём, пока Трамп станет президентом США, он положит конец войне, но это нанесёт серьёзный ущерб Украине. Сейчас мы могли бы попытаться ещё поставить условия, чтобы Украина ни при каких обстоятельствах не отказывалась от территории в ходе мирных переговоров».

В ходе интервью Гизи раскритиковал также своих коллег-депутатов за требование побуждать беженцев-мужчин вернуться на Украину. «Я не хочу никого принуждать к участию в войне». По его мнению, мужчины, не желающие воевать на стороне Киева, не принесут особой помощи ВСУ и всё равно найдут способ избежать военных действий.



* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).







