Белому дому не следует слушать ястребов, которые пытаются воспользоваться кончиной Алексея Навального как предлогом для того, чтобы похоронить перспективы переговоров с Россией, предупреждает старший редактор American Conservative Хелен Эндрюс. Как полагает Эндрюс, вне зависимости от того, что случилось с оппозиционером — а в его смерти сложно увидеть выгоду для Кремля, — Россия никуда не денется и с ней придётся как-то иметь дело, тем более, что у Украины нет шансов на победу.

В минувшую пятницу американские журналисты напомнили Джо Байдену о том, что три года назад он обещал Москве в случае кончины оппозиционера Алексея Навального «разрушительные последствия», — и тот заверил, что Вашингтон теперь «рассматривает целый ряд вариантов» санкций в отношении России. Между тем поспешно накладывать на Москву дополнительные карательные меры вдобавок к уже имеющимся Байдену не следует — ведь, что бы ни случилось, «Россия никуда не денется» и останется всё той же страной с теми же интересами, с которой Америке так или иначе придётся как-то иметь дело, пишет старший редактор American Conservative Хелен Эндрюс.

Как подчёркивает Эндрюс, смерть Навального «не меняет фундаментальных фактов» — и один из этих фактов заключается в том, что Россия на сегодняшний день куда менее уязвима к санкциям, чем была в 2014 году: хотя над журналистом Такером Карлсоном много подтрунивали за его репортаж из московского продуктового магазина, такое изобилие и доступность продуктов и правда не слишком вяжутся с образом страны, против которой действуют якобы губительные для её экономики ограничения.

После введения против Москвы первых санкций десять лет назад, из московских ресторанов в одночасье пропала баранина, которую Россия в те годы закупала главным образом в Австралии и Новой Зеландии, — но теперь Россия сама стала экспортёром этого вида мяса, как и многих других видов продовольствия. Это не случайность, а результат целенаправленной политики Кремля по развитию сельхозсектора, благодаря которому страна, бывшая не далее как в 2013 году нетто-импортёром продуктов питания, стала сейчас их нетто-экспортёром, а в некоторых категориях, включая то же зерно, стала мировым лидером, поясняет автор. По этой причине американцам действительно стоит обратить внимание на высокий уровень московских магазинов — нет, не как признак того, что российский государственный строй превосходит американский, но как свидетельство о том, что попытки Америки нанести России экономический урон не увенчались успехом, констатирует журналист.

Америке, разумеется, не следует предавать Навального забвению, но ей точно следует быть осторожнее с тем, как она реагирует на его смерть, — ведь, что же с ним произошло, пока не вполне ясно, продолжает Эндрюс. Как полагает журналист, далеко не факт, что кончина откровенно не слишком популярного оппозиционера, который имел шансы прийти к власти лишь в случае «цветной революции» в России и не представлял особой угрозы для российских властей, находясь в тюрьме, была хоть как-то выгодна Кремлю.

Как бы то ни было, американские ястребы, яро поддерживающие Украину, уже активно пытаются воспользоваться смертью Навального для того, чтобы похоронить любые перспективы переговоров с Москвой, — и это с их стороны «удручающая демонстрация оппортунизма», полагает Эндрюс. Говорить с Россией Америке нужно не потому, что ей нравится или не нравится её власть, а потому, что у Украины нет никаких шансов на победу, — и чем дольше тянется украинский конфликт, тем больше людей в нём погибает, пусть даже в отличие от Навального им не посвящает некрологи газета The New York Times, убеждена редактор American Conservative.