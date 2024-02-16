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La Croix: Россия избежала изоляции благодаря постзападному миру

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Санкции должны были изолировать Россию от внешнего мира, однако этого не случилось благодаря новой эре в международных отношениях — постзападному миру, рассказывает La Croix. Сотрудничество с Китаем открыло для неё Азию, а страны Глобального Юга поддерживают с ней связи, не подчиняясь указке США и преследуя собственные интересы.
La Croix: Россия избежала изоляции благодаря постзападному миру
AP

Западные санкции не подорвали экономику России, потому что она смогла избежать изоляции, в которую её пытались загнать, пишет La Croix. В этом ей помогла новая эра, наступившая в международных отношениях, — постзападный мир.

Москва воспользовалась своим членством в таких организациях, как БРИКС и ШОС, а также желанием стран Глобального Юга защищать собственные интересы, не починяясь указке Вашингтона и Брюсселя. Многоплановое партнёрство с Китаем открыло ей новое азиатское направление. Индия и Саудовская Аравия, следуя принципу многополярности, поддерживают отношения и с Россией, и с западными странами.
 
Благодаря многочисленным связям в ближайшие годы Россия гарантированно не уступит в экономическом и дипломатическом плане. Таким образом, в украинском конфликте решающее значение будут иметь военные победы. 
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источник
La Croix Франция Европа
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