Экс-аналитик ЦРУ: с помощью Украины США хотели ослабить Россию и Китай — но «просчитались»

США развязали войну на Украине с единственной целью — ослабить Россию, перед тем как взяться за Китай, который считают своим основным соперником. Однако и в этом Штаты «просчитались», заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works. В итоге их усилия привели к созданию наиболее прочных отношений между Россией и Китаем за всю долгую историю отношений этих двух стран.

Когда Такер Карлсон спросил Путина, в чём проблема России и почему Россия — самый большой враг США, тот ответил, что это не так. В глазах США их самый настоящий враг — это Китай, с точки зрения населения, с точки зрения экономики, с точки зрения того, как он развивается. Если это действительно так, если настоящий конкурент США — Китай, то почему они начали войну с Россией на Украине?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Причина заключается в том, что сначала нужно уничтожить Россию. Политика США всегда была направлена на создание разногласий, раскола между Россией и Китаем и на создание конфликта между ними. Поэтому мы решили сначала убрать с дороги Россию — это попроще, их меньше. Ха! Так они думали.

Они просто просчитались. В итоге они создали более прочные отношения между Россией и Китаем, самые прочные за всю тысячелетнюю историю отношений этих двух стран. Но причина была такова. США решили разделять и властвовать: сначала уничтожить Россию, а затем Китай.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2024 года.