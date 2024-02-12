Экс-аналитик ЦРУ: с помощью Украины США хотели ослабить Россию и Китай — но «просчитались»

15:06
Боксёр Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ
Боксёр Кевин Джонсон рассказал, что планирует проголосовать за Владимира Путина на выборах президента РФ.
15:05
МИД России включил в санкционный список замглавы Минобороны Британии
Министерство иностранных дел России включило в санкционный список заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Картлиджа.
15:04
Минздрав: двое пострадавших в ДТП под Псковом детей находятся в тяжёлом состоянии
Двое детей находятся в тяжёлом состоянии после столкновения школьного автобуса и грузовика в Псковской области. Об этом заявили в региональном комитете по здравоохранению.
15:02
Поветкин заявил, что возможное возвращение на ринг зависит от состояния здоровья
Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин заявил, что он с радостью вернётся на ринг, если ему позволит здоровье.
14:57
Артист ST прокомментировал успех песни «Дай ему сил»
Российский исполнитель ST (Александр Степанов) рассказал RT о создании трека «Дай ему сил», а также прокомментировал народный успех песни.
14:57
Представитель Захаряна — о матче с ПСЖ: Арсен подходит к игре в боевом состоянии
Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о готовности своего клиента к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
14:56
МИД: Россия вводит ответные санкции против 18 британских подданных
Россия вводит ответные санкции против 18 британских подданных, сообщило российское Министерство иностранных дел.
14:53
В Краснодаре в многоэтажном доме упал лифт с людьми
Прокуратура организовала проверку по факту падения лифта с людьми в многоэтажном доме Краснодара.
14:52
Росфинмониторинг внёс пресс-секретаря Meta в список террористов и экстремистов
Пресс-секретаря компании Meta* Энди Стоуна** внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
14:50
Завьялов: Большунов двигается в своём темпе и борется с ребятами
Чемпион мира и призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Завьялов высказался об успехах Александра Большунова.
14:48
Против жителя Калининградской области возбудили дело за передачу данных СБУ
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Калининградской области, который передавал СБУ сведения о ситуации в России и Белоруссии.
14:47
В парке Северного речного вокзала Москвы открыли лыжную трассу и аттракционы
В Москве на Северном речном вокзале впервые открылись бесплатные семейные аттракционы.
14:45
Пожар на нефтебазе в Харькове ликвидировали спустя три дня
Пожар, который возник после взрывов на нефтебазе в Харькове, ликвидировали спустя три дня. Информацию об этом предоставили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) Украины.
14:44
В Подмосковье урок «Разговоры о важном» посвятили первооткрывателям
Занятия проекта «Разговоры о важном» в школах Московской области посвятили первооткрывателям и их вкладу в науку.
14:37
Устюгов не примет участия в эстафетах Спартакиады-2024
Олимпийский чемпион российский лыжник Сергей Устюгов не будет участвовать в эстафетных гонках в Тюмени в рамках Спартакиады сильнейших.
14:35
Маск назвал возможные попытки помешать распространению интервью Путина цензурой
Американский бизнесмен Илон Маск назвал безумием возможные попытки ограничить распространение интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
14:26
В Москве наградили финалистов конкурса рецензий «Вдумчивый читатель»
В научной библиотеке Московского зоопарка прошла церемония награждения победителей XIV Московского конкурса отзывов и рецензий на новые детские книги «Вдумчивый читатель».
14:25
Путин: повышение доходов и качества жизни граждан — главный приоритет в России
Работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет выходит на завершающий этап. Главной задачей в России остаётся повышение доходов и качества жизни граждан. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
14:25
МО: потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки составили до 70 военных
Подразделения Вооружённых сил России в течение суток нанесли поражение подразделениям двух бригад ВСУ на Херсонском направлении. Потери противника составили до 70 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
14:24
Водолазы подключились к поиску пропавшей в Дагестане спортсменки из Осетии
В Дагестане ищут 22-летнюю спортсменку из Северной Осетии, пропавшую после соревнований по тайскому боксу.
14:23
Журналист Ланкастер рассказал о перешедших на сторону России солдатах ВСУ
Американский видеоблогер и журналист Патрик Ланкастер опубликовал репортаж с рассказами бывших украинских военных, которые перешли на сторону России.
14:23
Два Ту-95МС выполнили полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.
14:20
Рыбин — о «СКА Арене»: на такие дворцы приятно смотреть
Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин высказал своё мнение о новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
14:16
«Ростех» просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве
Компания «Ростех» попросила суд смягчить приговор фигурантам уголовного дела о вымогательстве, учесть принесённые ими извинения.
14:16
В Москве учащихся предпрофильных классов школ обучают по новому стандарту
В Москве с февраля запустили программу предпрофессионального образования для учеников десятых предпрофильных классов школ. До мая учащиеся будут проходить обучение в городских колледжах.
14:14
ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении за сутки
Подразделения Южной группировки войск Вооружённых сил России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении за сутки.
14:12
Путин: ненефтегазовые доходы России в прошлом году выросли примерно на 25%
Ненефтегазовые доходы России выросли примерно на четверть в 2023 году. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
14:09
Мозалёв: я всегда побаивался взгляда Тутберидзе
Российский фигурист Андрей Мозалёв признался, что всегда побаивался своего нового тренера Этери Тутберидзе.
14:09
Врач Чижикова рассказала о влиянии ряда лекарств на работу почек
Врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова назвала, какие препараты могут привести к поражению почек.
14:08
МО России: ВСУ за сутки на Донецком направлении потеряли до 240 бойцов и танк
Украинские военные за сутки на Донецком направлении потеряли до 240 бойцов, танк и три автомобиля.
14:07
Синоптик Позднякова: в Москве 16 февраля станет самым холодным днём на неделе
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что самым холодным днём в Москве на текущей неделе станет пятница, 16 февраля.
14:06
Друг Петросяна: комик находится в отличном настроении
Народный артист РСФСР Евгений Петросян находится в отличном настроении и просит не переживать за него.
14:06
Минобороны: средства ПВО за сутки уничтожили 33 украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 33 украинских беспилотника.
14:05
Тарасова: мне уже получше, иду на поправку
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своём самочувствии.
14:03
Путин потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции.
14:00
Швыдкой: музеи Крыма обратились в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине
Передача скифского золота Украине послужила поводом для обращения в Европейский суд по правам человека четырёх музеев Крыма. Как сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, они намерены оспорить это решение.
14:00
Собянин: в Москве проведут 400 бесплатных экскурсий 17—19 февраля
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице по случаю Всемирного дня гида с 17 по 19 февраля пройдёт 400 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории».
13:59
Путин заявил, что ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%
Валовой внутренний продукт России в 2023 году вырос на 3,6%, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
13:57
Боррель заявил, что НАТО не может зависеть от настроения президента США
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с мнением, что НАТО не должно зависеть от перемены настроения президента США.
13:56
В Тюменской области рассказали о семьях, награждённых медалью «Родительская слава»
В Тюменской области две семьи награждены медалями ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
13:54
В Австрии призвали подготовить выход из контрактов на поставку газа из России
Австрии следует подготовить выход из договоров на поставку газа из России, заключённых австрийским нефтегазовым концерном OMV. С таким призывом к властям страны обратилась глава Минэнерго республики Леоноре Гевесслер.
13:51
Кулемзин: здание котельной в Петровском районе Донецка повреждено из-за обстрела
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что здание котельной в Петровском районе города повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ.
13:51
Джикия не стал раскрывать подробности разговора с Абаскалем
Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия не рассказал о подробностях разговора с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
13:42
Польские фермеры ограничили движение фур на трёх КПП на границе с Украиной
Польские фермеры ограничили движение грузовиков на трёх пунктах пропуска на границе с Украиной.
13:42
Хиддинк: возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину
Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением по поводу отстранения российских клубов и сборных от международных турниров.
13:41
В Ульяновске капитально отремонтируют 39 многоквартирных домов в 2024 году
В Ульяновске в текущем году запланирован капитальный ремонт в 39 многоквартирных домах. Кроме того, в 2025 году планируется провести работы в 46 объектах жилого фонда, а в 2026-м — ещё в 24 многоквартирных домах.
13:41
В свердловской школе проводят проверку по факту избиения девочки с ОВЗ
В Свердловской области прокуратура начала проверку в школе Новоуральска для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) после публикации в соцсетях видео с избиением девочки одним из учителей.
13:40
Колокольцев представил новых руководителей двух терорганов МВД России
Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей двух территориальных органов МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
13:37
Мозалёв признался, что ему тяжело после перехода в группу Тутберидзе
Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал свой переход в группу Этери Тутберидзе.
13:32
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Псковской области увеличилось до 17
Число пострадавших при ДТП со школьным автобусом и грузовиком в Псковской области увеличилось до 17. Об этом сообщили в МВД России.