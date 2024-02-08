Никки Хейли: Индия укрепляет связи с Россией ввиду слабости США

Республиканка Никки Хейли считает, что Индия сближается с Россией из-за ослабления США и недоверия их политике, пишет India Today со ссылкой на Fox News. По словам соперницы Трампа на выборах, в Нью-Дели «поступают умно» и в текущей геополитической обстановке делают ставку на партнёра, который поставляет большую часть вооружения страны.

Кандидат от республиканцев Никки Хейли заявила, что Индия хочет стать партнёром США, но в данный момент не доверяет курсу страны, пишет India Today со ссылкой на Fox News. По словам Хейли, «Индия не верит, что мы придём к победе», потому что считает Америку слабой.

При этом республиканка с индийскими корнями отмечает, что власти Нью-Дели всегда «поступали умно», поэтому в текущей обстановке укрепляют связи с Россией. Благодаря такому партнёрству Индия закупает большую часть вооружения и старается сократить зависимость от Китая.

Хейли подчёркивает, что Вашингтону необходимо приступить к созданию союзов с другими странами, однако для этого надо избавиться от слабости и «прекратить прятать голову в песок». Она считает, что США должны вернуть себе лидерство, и тогда все их друзья: Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Япония, Южная Корея — снова захотят укреплять с ними партнёрские отношения.