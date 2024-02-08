Никки Хейли: Индия укрепляет связи с Россией ввиду слабости США

21:20
РЖД: пожарный поезд направили тушить возгорание на газопроводе в Пермском крае
Для ликвидации возгорания на газопроводе в районе посёлка Куеда в Пермском крае направили пожарный поезд, сообщили в РЖД.
21:19
Проект о помощи Украине и Израилю прошёл процедурное голосование в сенате США
Законопроект о выделении помощи Украине и Израилю без финансов на охрану границы прошёл процедурное голосование в сенате США.
21:18
Врач Ермакова: предрасположенность к аллергии на животных может быть наследственной
Кандидат медицинских наук Злата Ермакова, врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) рассказала, что предрасположенность к аллергии на животных может носить наследственный характер.
21:18
Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа Лиги наций
В Париже (Франция) состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги наций-2024/25.
21:11
Дизайнер Никишин рассказал, как выбрать покрытие для стен
Дизайнер, эксперт сети строительных гипермаркетов OBI Максим Никишин дал советы по выбору покрытия для стен.
21:07
Антонов: в Госдепе и Белом доме выразили соболезнования по поводу крушения Ил-76
В Госдепе и Белом доме выразили соболезнования по поводу крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области.
21:04
«Родина Медиа» одержала победу в Суперкубке Медиалиги 2024 года
«Родина Медиа» одержала победу над Broke Boys в финальном матче Суперкубка Медиалиги 2024 года.
21:04
В театре «Мастеровые» рассказали о премьерах
Директор театра «Мастеровые» (Набережные Челны) Армандо Диамантэ рассказал о грядущих премьерах.
20:57
В Ставропольском крае построят семь новых медучреждений в 2024 году
В Ставропольском крае планируют построить семь новых медицинских учреждений в 2024 году. Работа будет проходить в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
20:56
Источник: в посёлке Куеда Пермского края, предположительно, горит газопровод
В посёлке Куеда Пермского края, предположительно, горит газопровод. Об этом сообщил источник RT в экстренных службах.
20:53
ПСЖ намерен покинуть домашний стадион команды «Парк де Пренс»
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи выступил с заявлением касательно желания покинуть домашний стадион команды «Парк де Пренс».
20:53
Космонавт Юрчихин рассказал о работе в сфере экологии
Заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», лётчик-космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин заявил, что в стране проводится серьёзная работа по сохранению природы и компенсации антропогенного воздействия.
20:49
В аэропорту Бостона столкнулись два пассажирских самолёта
Два пассажирских самолёта столкнулись в аэропорту Бостона, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
20:46
Специалист Сулейманов высказался о поставках бананов из Индии
Руководитель компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов рассказал о поставках бананов из Индии.
20:43
МИД: Россия готова предоставить площадку для переговоров Израиля и ХАМАС
Россия готова предоставить площадку для переговоров Израиля и палестинского движения ХАМАС по обмену удерживаемыми лицами. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
20:42
В ТиНАО построят 13 домов по программе реновации
В рамках программы реновации в ТиНАО построят 13 жилых домов, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
20:37
Канчельскис: синими карточками хотят удивить инопланетян — я против этого
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на то, что в футболе появятся синие карточки, за которые будут удалять с поля на десять минут.
20:28
Посол: Лондон отказывается обсуждать с Москвой выход из конфликта на Украине
Великобритания категорически отказывается обсуждать с Россией пути выхода из конфликта на Украине, заявил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
20:22
Семак подтвердил опоздания Вендела на тренировки «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дисциплине полузащитника команды Вендела.
20:16
Путин: планы развития регионов и учебники должны проходить научную экспертизу
Нацпроекты и планы развития регионов, учебники для вузов и школ должны обязательно проходить научную экспертизу. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
20:12
В Удмуртии начали подготовку к весеннему паводку
В Удмуртии начались подготовительные работы к весеннему паводку. В ближайшее время специалисты приступят к понижению уровня воды на крупнейших водоёмах региона.
20:09
Тебас: с каждым днём вероятность перехода Мбаппе в «Реал» увеличивается на 2%
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал».
20:08
Глава «Росчайкофе» Чантурия заявил, что в России невозможно подделать чай
Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал о причинах устойчивости российского чайного рынка к фальсификату. По его словам, 95% чая на массовом рынке производится внутри страны, на фабриках отечественных производителей, причём 75% от этого объёма занимает продукция пяти компаний.
20:06
Глава МО Украины заявил, что решение о смене руководства ВСУ принято
Решение о смене руководства ВСУ принято. Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
19:59
Минобороны России: состоялся обмен военнопленными по формуле «100 на 100»
В результате переговоров 8 февраля в Россию возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в российском Минобороны.
19:56
Министр обороны Польши заявил, что Варшава обучила 40 тысяч украинских военных
В Польше прошли обучение 40 тыс. украинских военных, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
19:56
Оренбургские МФЦ оказали более двух миллионов услуг в 2023 году
Многофункциональные центры Оренбургской области оказали более 2 млн услуг в 2023 году. Более 1,5 млн обращений касались предоставления федеральных услуг, более 69 тыс. — федеральных.
19:52
Карпин: Кудряшов провёл великолепную карьеру
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника «Факела» Фёдора Кудряшова завершить профессиональную карьеру.
19:51
Специалист Стрелкова рассказала о приёмах мошенников против подростков
Эксперт управления противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России по ЦФО Рима Стрелкова рассказала о приёмах и схемах, которые мошенники используют против детей и подростков.
19:50
Видео Такера Карлсона с анонсом интервью Путина посмотрели более 100 млн раз
Видео журналиста Такера Карлсона на платформе X, в котором он сообщает об интервью с президентом России Владимиром Путиным, посмотрели уже более 100 млн раз.
19:49
Нарышкин назвал российскую контрразведку лучшей в мире
Российская контрразведка работает лучше всех в мире, заявил директор Службы внешней разведки РФ (СВР России) Сергей Нарышкин.
19:46
В Москве рассказали подробности о мероприятиях в честь китайского Нового года
Начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов рассказал о мероприятиях, приуроченных к китайскому Новому году.
19:40
Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ
Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский.
19:40
Азмун — болельщикам «Зенита»: я люблю вас, наши колхозники
Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун обратился к болельщикам клуба.
19:37
В Балаклаве горноспасатели МЧС спасли козу, упавшую с обрыва
Горноспасатели МЧС Севастополя спасли домашнюю козу, которая застряла у скального обрыва в Балаклаве.
19:36
Омбудсмен Мишонова рассказала о самых безопасных городах Подмосковья в 2023 году
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о муниципалитетах, где в 2023 году произошло меньше всего происшествий с участием детей.
19:30
«Локомотив» вырвал победу у армянского «Урарту» в концовке матча
Московский «Локомотив» обыграл армянский «Урарту» в товарищеском матче.
19:29
Юрист Русяев предупредил о мошенниках, предлагающих оформить ДТП без участия ГИБДД
Юрист, управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры» Илья Русяев предупредил о мошенниках, которые после небольшого ДТП предлагают не ждать инспекторов ГИБДД, а вызвать для оперативного оформления «автомобильных комиссаров».
19:28
МИД Египта: система гуманитарной поддержки в Газе на грани коллапса
Система оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа находится на грани коллапса, заявил глава МИД Египта Самех Шукри.
19:23
В Нижегородской области проводят проверку по факту нападения стаи собак на ребёнка
В Нижегородской области следователи проводят проверку по факту нападения стаи собак на ребёнка.
19:23
Депутат Рады заявил, что главкома ВСУ Залужного отправили в отставку
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный отправлен в отставку.
19:19
В Ростовской области заявили о росте экономики в регионе в 2023 году
В Ростовской области в 2023 году выполнили ключевые показатели социально-экономического развития, заявил губернатор Василий Голубев.
19:15
Задержанных по делу о взятке сотрудников МВД в Ростовской области арестовали
Суд избрал меру пресечения начальнику отдела ГУ МВД по Ростовской области и замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ростову-на-Дону.
19:12
Залужный после встречи с Зеленским заявил о необходимости изменить стратегию
Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что встретился с Владимиром Зеленским и провёл с ним «важный и серьёзный» разговор, по результатам которого решено изменить «подходы и стратегию» Украины.
19:09
СКА отыгрался на последней минуте и вырвал победу у «Барыса» по буллитам
СКА одержал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:06
Зеленский после встречи с Залужным заявил, что пора обновить руководство ВСУ
Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным и заявил о необходимости обновить руководящий состав украинской армии.
19:03
Глава СВР Нарышкин заявил, что у него будут новые контакты с директором ЦРУ
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что у него планируются новые контакты с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом, однако точных сроков таких встреч пока нет.
19:00
Дубль Буше не спас «Авангард» от поражения в матче КХЛ со «Спартаком»
«Спартак» одержал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
18:57
Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили 12 воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
18:53
Власти Аляски намерены тратить $1 млн в месяц на отправку нацгварии в Техас
Губернатор штата Аляска Майк Данливи заявил, что намерен тратить по $1 млн в месяц на отправку 100 военнослужащих местной национальной гвардии для помощи Техасу в урегулировании ситуации на границе.