WION: Восточный морской коридор способствует развитию торговли между Индией и Россией

В последнее время для грузоперевозок между Индией и Россией всё активнее используется Восточный морской коридор, которой позволяет значительно сократить дистанцию и расходы. В долгосрочной перспективе стороны планируют существенно улучшить условия для торговли и нарастить торговый оборот, соединив более десяти портов, расположенных на восточном побережье Индии, с восемью портами на российском Дальнем Востоке, передаёт WION.

Между Индией и Россией, которых часто называют «союзниками при любой погоде», существуют значительные торговые связи, которые охватывают различные отрасли. И сейчас обе страны постепенно вводят в эксплуатацию новый торговый маршрут — Восточный морской коридор. Этот маршрут призван в том числе значительно сократить затраты на логистику, а также стимулировать развитие торговли в таких отраслях, как энергетика и производство удобрений.



Морская торговля между Индией и Россией осуществляется преимущественно через западное побережье Индии и западную часть России. В приоритете всегда оставался морской маршрут Мумбай — Санкт-Петербург, при этом доставка груза из порта отправления в порт назначения занимает около 40 дней.



Но в последнее время российские корабли используют альтернативный маршрут под названием «Восточный морской коридор» — от российского Владивостока до восточного побережья Индии. Этот маршрут проходит через Адаманское море, Малаккский пролив и Южно-Китайское море, и доставка грузов по нему займёт всего 24 дня.



В 2023 году тысячи тонн сырой нефти и коксующегося угля из восточной части России прибыли в индийские порты в штатах Одиша и Западная Бенгалия. Корреспондент WION Сидхарт М.П. поговорил с секретарём Министерства портов, судоходства и водных путей Индии, и вот, что он рассказал.



Т.К. РАМАЧАНДРАН, секретарь Министерства портов, судоходства и водных путей Индии: Экономия по времени составляет около 40 процентов. Это занимает около 40 дней, если идти по западному коридору — и около 25 или 24 дней, если идти по восточному коридору. Так что это примерно 40 процентов экономии по времени. Аналогично и по расстоянию, которое нужно пройти. Если вы посмотрите, это около 8600 морских миль — и примерно 6600 морских миль. Таким образом, за счёт сокращения расстояния происходит экономия на топливе и сокращаются затраты. Так что это довольно существенная экономия.



Вслед за серией двусторонних переговоров на высоком уровне и министерских визитов российская делегация прибыла в город Ченнаи на юге Индии. В центре переговоров такие темы, как поставки сырой нефти, удобрений, коксующегося угля, сжиженного природного газа и контейнеров. Долгосрочная цель состоит в том, чтобы значительно улучшить торговлю, соединив более десяти портов, расположенных на восточном побережье Индии, с восемью портами на российском Дальнем Востоке.



АНАТОЛИЙ БОБРАКОВ, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: Согласно решению нашего президента Владимира Владимировича Путина, Дальний Восток и Арктика являются приоритетами для развития на целое столетие. Так что сейчас на Дальнем Востоке реализовано около 3500 инвестпроектов. И вся продукция, которую мы производим, также может поставляться на рынок Индии. Поэтому, конечно, это будет выгодно, а объёмы нашей взаимной торговли будут расти.



Дата выхода в эфир 24 января 2024 года.