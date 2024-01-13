Independent: Европа продолжает покупать российскую нефть — только делает это через Индию

Индия получает серьёзную прибыль от перепродажи нефти. Сначала закупается российское сырьё, его перерабатывают и продают странам ЕС по рекордным ценам, пишет The Independent. Санкции не могут повлиять на этот процесс. Европа слишком сильно зависит от нефтепродуктов из России.

В Европе продолжают закупать российскую нефть, правда теперь это происходит не напрямую, а через Индию, пишет The Independent. Импорт нефти из Индии в ЕС вырос до «рекордного уровня», в то же время импорт российской сырой нефти в Дели в 2023 году увеличился более чем в два раза.

Индия вообще не скрывает хороших отношений с Россией и желания покупать российскую нефть. Тем более, что это оказывается крайне выгодно. «Индия смогла купить дешёвую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов, затем она смогла переработать эту нефть и продать продукты переработки по полной цене», — заявил ведущий аналитик Kpler Мэтт Смит.

Факт возросших объемов импорта российской нефти указывает на несостоятельность санкций. «Это подрывает санкции», — отметил Мэтт Смит. Компании, занимающиеся отслеживанием торговли нефтью, говорят, что просто невозможно понять откуда была получена переработанная нефть.

Кроме того очевидно, что страны Европы слишком зависимы от сырья из России. Власти ЕС просто не хотят «ликвидировать российские поставки», потому что это привело бы к очень резкому росту цен и нехватки нефти. За прошлый год 20 из 27 стран Евросоюза покупали российскую нефть через Индию.

По словам Смита, в Европе как бы пытаются усидеть на двух стульях. Желая сократить прибыль, получаемую Москвой от продажи нефти, но при этом оставить российскую нефть на рынке, так как её отсутствие нанесёт серьезный «экономический ущерб».