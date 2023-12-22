WION: Индия добивается отсрочки по санкциям против российских алмазов

Индия призвала страны «Большой семёрки» отложить запрет на российские алмазы, сообщает WION. Эти ограничительные меры — часть санкций в отношении России, крупнейшего производителя неогранённых алмазов. В Индии находятся 90% мировых предприятий, занимающихся обрезкой и полировкой алмазов, поэтому запрет имеет для неё критическое значение.

А теперь о новостях из мира бриллиантов. Индия призвала страны G7 отложить грядущий запрет на российские бриллианты. Страны G7 анонсировали прямой запрет российских алмазов, начиная с 1 января, за которым должны последовать поэтапные ограничения непрямого импорта российских драгоценных камней с 1 марта. Эти ограничительные меры — это часть санкций в отношении России, крупнейшего производителя неогранённых алмазов. В Индии находятся 90% мировых предприятий, занимающихся обрезкой и полировкой алмазов, поэтому осуществление запрета имеет для неё критическое значение.

Однако правила по отслеживанию происхождения драгоценных камней остаются неясными. Как сообщают источники Reuters, Индия хотела бы большей ясности в том, что касается ограничительных мер. Правительство ожидает минимальных трудностей, потому что в распоряжении Индии, по большей части, находятся небольшие российские бриллианты. Однако предполагаемый запрет повлияет на цепочку поставок алмазов. Индийский бриллиантовый сектор уже столкнулся со слабеющим спросом. С апреля по октябрь текущего года экспорт полированных бриллиантов снизился на 29%.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2023 года.