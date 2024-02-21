CBS News: уже ввели всё, что могли — в санкционном арсенале США не осталось серьёзных средств против России

Вашингтон объявил о том, что введёт в пятницу дополнительный пакет санкций против Москвы — однако окажут ли они какое-либо существенное действие, сказать пока сложно, передаёт корреспондент CBS News. Как поясняет корреспондент канала, американские власти в сущности исчерпали запас действительно серьёзных экономических ограничений: все такие меры, которые можно было применить против Москвы, уже действуют.

А со мной на связь выходит Нэнси Кордес. Нэнси, с начала российской операции на Украине прошло почти два года. Как Белому дому удаётся до сих пор отыскивать в стране новые цели для санкций? Он же ведь уже два года этим занимается.

НЭНСИ КОРДЕС, старший корреспондент CBS News в Белом доме: Это им даётся непросто, Джон — как утвреждают эксперты, легкодоступных целей осталось мало, и как раз потому, что США и их союзники уже, как вы отметили, ввели такие масштабные санкции против каждого сектора российской экономики.





Поэтому хотя в Белом доме и говорят, что новые санкции, которые вступят в действие в пятницу, будут нацелены против российского ВПК и тех элементов экономики, за счёт которых финансируется российская машина войны, насколько эффективными на самом деле окажутся эти новые меры, сказать пока сложно.





По мнению экспертов, в числе тех мер, которые всё-таки могут произвести эффект, США могли бы понизить ценовой потолок на российскую нефть — Америка уже его ввела, установив его на отметке 60 долларов за баррель, но, как говорят эксперты, могла бы теперь опустить его до 30 долларов за баррель, что может стать ощутимой мерой. Кроме того, США могли бы ввести санкции в отношении большего круга лиц из российского правительства.





Но вы всё же правы: все серьёзные санкции, которые были в распоряжении США пару лет тому назад, уже введены и свой урон нанесли.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.