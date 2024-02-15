Попытки США и их союзников надавить на Москву с помощью экономических ограничений провалились. Они подтолкнули российские власти к развитию отношений со странами Азии и расширению таких организаций, как БРИКС, пишет в статье для Responsible Statecraft аналитик университета штата Огайо Майкл Корбин.

С начала украинского конфликт Запад начал активно использовать санкции в качестве «критического инструмента» давления на Россию. В целом США и их союзники ввели в отношении Москвы свыше 28 тыс. экономических ограничений, не говоря уже об эмбарго на нефть и газ, пишет в статье для Responsible Statecraft аналитик университета штата Огайо Майкл Корбин.

По его словам, все эти меры были призваны помешать военным усилиям России и разжечь внутреннюю экономическую и политическую нестабильность. Но «большинство из них» не достигли поставленных целей.

Москва продолжает спецоперацию на Украине. Более того, согласно прогнозам МВФ, российская экономика вырастет на 2,6 % в 2024 году, в то время как многие страны ЕС движутся к рецессии на фоне значительной политической неопределённости, отмечает автор статьи.

Возможно, «величайшим достижением», вызванным санкционной политикой Вашингтона и его союзников, стало усиление торгового разворота России к Востоку и Глобальному Югу. При этом экономические связи страны с Евросоюзом заметно сократились, подчёркивает эксперт.

В качестве иллюстрации он приводит следующую статистику. Экспорт России в Азию достиг $226,6 млрд, увеличившись на 10,3% в годовом исчислении, а импорт составил $139,7 млрд, увеличившись на 39,5% на фоне снижения этих показателей в торговле между Москвой и ЕС.

Впрочем, наблюдаемое «сейсмическое изменение» не ограничивается торговлей. Россия также активно участвует в различных дипломатических инициативах, в том числе по расширению БРИКС, в результате чего группа становится заметней не только экономически, но и геополитически благодаря своим объёмам полезных ископаемых и доступу к ключевым морским и торговым маршрутам, подчёркивает Корбин.