GT: китайские эксперты высоко оценили взвешенные высказывания Путина в интервью с Карлсоном

Подробное интервью президента Владимира Путина поможет американской общественности сформировать более взвешенный взгляд на Россию даже на фоне глубоко негативного отношения среди американских политиков, считают китайские эксперты. Они высоко оценили обдуманные и авторитетные заявления российского лидера, в том числе касающиеся и политики Пекина, пишет Global Times. Как подчёркивают эксперты, во время своей беседы с Такером Карлсоном Путин объективно охарактеризовал дипломатическое стремление Китая к миру и стабильности.

Президент России Владимир Путин вновь привлёк внимание всей мировой общественности после того, как бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал в интернете двухчасовое интервью с российским лидером, пишет Global Times. Это была откровенная беседа, в ходе которой российский лидер ответил на важные вопросы, касающиеся обострения конфликта на Украине, расширения НАТО и отношений между крупными мировыми державами.



По оценкам аналитиков, это фактически первое большое интервью Путина представителю западных СМИ с момента начала российской спецоперации почти два года назад. В ходе беседы с Карлсоном президент России напрямую выразил авторитетную позицию по многим важным вопросам, отметили китайские эксперты в интервью Global Times.



По их мнению, такое подробное интервью российского лидера призвано помочь западной общественности сформировать более взвешенный и справедливый взгляд на Россию — даже на фоне глубокого неприятия и негативного отношения, которое наблюдается среди американских и ряда европейских политиков на протяжении последних лет.



Об этом свидетельствуют и все поспешные нападки и критика в адрес Карлсона со стороны западных политиков и средств массовой информации, подчёркивают эксперты. Это ярко отражает врождённое предубеждение американской политической элиты о своём расовом, культурном и силовом превосходстве, что выливается в «глубокое неприятие» России и служит источником геополитического хаоса, говорится в статье.



При помощи этого интервью Путин наиболее прямым и авторитетным образом смог донести до американской общественности точку зрения России по таким важнейшим вопросам, как украинский кризис, и объяснил причины ряда разногласий между Москвой и Вашингтоном, пояснил в беседе с корреспондентом Global Times Ли Хайдун, профессор Китайского университета иностранных дел.



«Это был очень качественный разговор, который позволил миру лучше признать или понять позицию России», — также отметил эксперт. По его мнению, интервью улучшит имидж Путина и поможет американской общественности сформировать более сбалансированный взгляд на такие важнейшие темы, как причины и сущность конфликта на Украине, невзирая на постоянное стремление западных СМИ ввести аудиторию в заблуждение.



В начале интервью Путин подробно рассказал об истории Восточной Европы и подчеркнул, что у России нет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим европейским странам. Он также отметил, что цель российской спецоперации — остановить войну, которую развязало украинское руководство в 2014 году при поддержке Запада в попытке создать на территории России несколько квазигосударств и подчинить людей, пишет Global Times.



Спустя всего шесть часов после того, как Карлсон разместил интервью в соцсети X, оно получило более 520 тыс. лайков и около 151 тыс. человек поделились этой публикацией. Пользователи соцсетей также отмечали в комментариях, что после просмотра интервью становится ясно: Путин вовсе не такой монстр, как его пытаются изобразить в западных СМИ, и Россия открыта для инициатив по проведению переговоров.



Однако вряд ли это в ближайшем времени изменит позицию американской политической элиты, прогнозируют эксперты. Об этом свидетельствует и шквал критики, который обрушился на Карлсона даже ещё до публикации видеозаписи. «К сожалению, интервью наверняка не окажет ни малейшего влияния на американских политиков, которым не хватает саморефлексии. Напротив, ведущие американские СМИ станут изображать его как российскую пропагандистскую кампанию», — предупредил Ли.



Проблема в том, что главным источником конфронтации между Вашингтоном и Москвой служит глубоко укоренившееся среди американских политических элит неприятие России, а также присущее им чувство расового и культурного превосходства и стремление опираться на силовые методы. Именно так в США пытаются решать и вопросы европейской безопасности, включая политику в отношении России, подчёркивают китайские эксперты.



По их прогнозам, если этот подход не изменится, то конфликт на Украине затянется ещё дольше на фоне упрямой, недальновидной и опасной политики, проводимой политическими элитами на Западе. И лишь когда подобная «дипломатия» США явно потерпит огромную неудачу, тогда эти элиты займутся настоящей переоценкой ценностей — и придут к выводу, что пришло время положить конец украинскому кризису, считают аналитики.



Китайские эксперты также отметили, что политические консерваторы в США, представленные в лице Карлсона, имеют определённые предубеждения против Китая, проистекающие из их идеологии. Однако российский президент во время интервью осудил попытки демонизировать Китай на Западе и подчеркнул, что внешняя политика Пекина не является агрессивной, напоминает Global Times.



По мнению экспертов, высказывания президента Путина были основаны на объективном, глубоком и точном понимании китайской дипломатии — и объективно продемонстрировали всему международному сообществу дипломатическое стремление Китая к миру и стабильности. Это должно помочь исправить предвзятое отношение и устранить беспокойство в западном обществе, которое нагнетают СМИ в отношении китайского пути развития, говорится в статье.



Такие пояснения со стороны Путина помогут некоторым членам международного сообщества осознать, что современный Китай является действительно мирной и стабильной страной, подчёркивают эксперты. И это также свидетельствует о развитии тесного стратегического партнёрства между Москвой и Пекином, заключает Global Times.