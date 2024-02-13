WION: ЕС узаконил использование прибыли от замороженных российских активов для восстановления Украины

Евросоюз принял закон, направленный на управление замороженными российскими активами, общая сумма которых составляет около 323 миллиардов долларов, чтобы использовать полученную от этого прибыль для восстановления Украины. В то же время эксперты Международного валютного фонда предупреждают, что такое решение является рискованным и грозит в будущем юридическими проблемами и сложностями, передаёт WION.
И в рамках усилий, направленных на расширение канала по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины, Европейский союз принял закон по
управлению этими средствами. Причём это произошло после того, как Международный валютный фонд выступил с предупреждением, подчеркнув потенциальные юридические проблемы, которые могут возникнуть из-за этого в будущем.
Замороженные российские активы на общую сумму около 323 миллиардов долларов были конфискованы странами Евросоюза и «Большой семёрки» после начала спецоперации на Украине. Закон призван направить сверхприбыль от этих активов на восстановление Украины. Согласно оценкам, в течение следующих четырёх лет такая прибыль составит до 16 миллиардов долларов.
МВФ при этом также выступил с предостережением о потенциальных юридических препятствиях, связанных с использованием этих замороженных активов. Хотя данный шаг Евросюза символизирует заметные усилия по поддержке Украины, однако МВФ подчеркиваёт, что важно обеспечить всю необходимую правовую поддержку для смягчения будущих рисков.
Между тем российской экономике грозит неопределённость на фоне роста напряжённости и экономических санкцияй. И несмотря на то что текущие показатели лучше, чем предполагалось ранее, однако перспективы экономического роста в России омрачены инфляционным давлением и ограничениями на импорт.
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