CNN: санкции не помеха — американцы до сих пор заправляются бензином из российской нефти

Россия продолжает поставлять нефть, несмотря на введённые западными странами ограничительные меры, — и важнейшим её клиентом теперь стала Индия, которая закупает в 13 раз больше чёрного золота из страны, чем до начала операции на Украине, передаёт CNN. Между тем Запад оказывается в неловком положении: на индийских НПЗ российская нефть превращается в нефтепродукты, которые затем охотно покупают в том числе и западные страны. По данным канала, в прошлом году рекордсменом по импорту таких нефтепродуктов стали США.

Россия — богаче, чем когда-либо была раньше: бюджет на прошлый год составил 320 миллиардов долларов — и примерно треть этой суммы ушла на военную операцию на Украине. Предполагалось, что санкции ударят по нефтяному экспорту, за счёт которого обеспечиваются боевые действия, — однако в итоге освободившееся место заняла Индия, которая сейчас закупает в 13 раз больше сырой нефти из России, чем до войны. Согласно одной оценке, на исключительной основе предоставленной CNN, в прошлом году объём импорта составил 37 миллиардов долларов.

Закупки Индией российской нефти санкциям не подвержены, однако объём импорта настолько велик, что России, вероятно, всё же приходится обходить кое-какие ограничения, дабы всю эту нефть доставить. Мы попросили компанию Windward, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, проанализировать все данные о мировом судоходстве за прошлый год на предмет прямых поставок из России в Индию — и там получили огромную цифру: 588 отгрузок. Отдельное исследование, проведённое по заказу CNN компанией Pole Star Global, показало, что ещё более 200 кораблей в прошлом году отбыли из российских портов к побережью Греции, где перекачивали нефть на другие суда, которые уже затем отправлялись в Индию.

ДЭВИД ТАННЕНБАУМ, компания Pole Star Global: Перекачка с корабля на корабль — операция легальная, но она также применяется в качестве противозаконного способа обойти санкции, дабы, так сказать, попытаться запутать власти, чтобы было непонятно, откуда эта нефть идёт и кто её в итоге закупает.

В Индии говорят, что такие поставки поддерживают экономику страны, не допуская при этом роста мировых цен на нефть, поскольку Дели не приходится конкурировать с Западом за ближневосточную нефть. Но для Запада здесь возникает затруднение: Индия перерабатывает нефть, а затем продаёт уже эти нефтепродукты дальше. А крупнейшим потребителем продуктов переработки российской сырой нефти в прошлом году, согласно свежим данным, полученным CNN на исключительной основе, стали Соединённые Штаты, которые их закупили из Индии на сумму более миллиарда долларов ($1,3 млрд. — ИноТВ). Ну а если здесь учесть закупки союзников США, которые также ввели санкции против России, получится ещё более серьёзная цифра ($6,6 млрд. — ИноТВ).

ИСААК ЛЕВИ, Центр исследований в области энергетики и чистоты воздуха: По нашим данным, в 2023 году экспортные потоки продуктов переработки российской нефти в страны, которые ввели в отношении России санкции — включая США, Великобританию и государства ЕС, — выросли на 44 процента.

А Россия зарабатывает в том числе и на этой переработке: вот этот нефтеперерабатывающий завод в портовом индийском городе Вадинар, по некоторым оценкам, продал нефтепродуктов в США на сумму 50 миллионов долларов. И кому же принадлежит почти половина акций предприятия? «Роснефти» — российскому государственному нефтяному гиганту, благодаря которому богатеет Кремль.

Итак, Путин зарабатывает деньги на сырой нефти и, вероятно, на её доставке — но к тому же ещё и на нефтепродуктах и их перепродаже.

АМИ ДАНИЭЛЬ, генеральный директор компании Windward: Дело здесь и правда получается очень прибыльное, а потому и для отдельных лиц, и для компаний возникает просто огромный соблазн в этом поучаствовать. Трейдеры получают возможность заработать десять, двадцать, тридцать, а то и сорок миллионов месяца за четыре или пять. Кажется, что в мире вообще больше нет возможностей заработать столько за такой срок, — а если вы такие знаете, то прошу, расскажите мне про них.

И теперь эта миллиардная цепочка создаёт риск того, что Москва получит неограниченные средства на ведение конфликтов. Ник Пейтон Уолш, CNN, Лондон.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2024 года.