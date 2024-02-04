SCMP: западные эксперты предупреждают об опасности российского «теневого флота»

Чтобы обойти западное эмбарго, Москва сформировала собственный «теневой флот», в состав которого входят уже сотни судов с непонятным правом собственности и без страховых гарантий, пишет South China Morning Post. При этом они постоянно совершают рейсы вблизи европейского побережья, несмотря на санкции. По мнению ряда экспертов, это превращается в опасное экологическое оружие России, поскольку в случае аварии на море или при разливе нефтепродуктов от этого напрямую могут пострадать западные сторонники Украины.

Растущий «теневой флот» помогает Москве успешно обходить санкции, при помощи которых страны Запада надеялись ограничить экспорт нефти, пишет South China Morning Post. Но используемые при этом стареющие суда могут представлять опасность с точки зрения экологических рисков, предупреждают эксперты.



В состав этого флота входят коммерческие суда, которые не принадлежат странам Евросоюза и «Большой семёрки», либо не используют при перевозках необходимую страховку формата P&I (Protection and Indemnity, что означает «защита и компенсация» — она предназначена для страхования ответственности судовладельца или фрахтователя), поясняется в статье.



Дело в том, что компаниям, базирующимся в Евросоюзе, странах «Большой семёрки» и Австралии, было запрещено в рамках санкций предоставлять для России услуги, обеспечивающие морскую транспортировку товаров с ограничениями — например, страхование российской нефти, стоимость которой превышает западный «ценовой потолок».



И чтобы обойти эти санкции, Москва начала искать альтернативу на рынке морских услуг, прекращая сотрудничество с западными перевозчиками, закупая дополнительные танкеры и предоставляя им собственные страховые гарантии, сообщает консалтинговая компания Rystad Energy. Эксперты говорят, что это позволило Кремлю сформировать «теневой флот» для продолжения активного экспорта своей нефти, несмотря на введённое Западом эмбарго.



По их оценкам, после обострения конфликта на Украине в феврале 2022 года количество нефтяных танкеров с «непрозрачной собственностью» или без страховки формата P&I резко возросло. В результате попытки Запада ввести «ценовой потолок» в размере $60 за баррель оказались неэффективными, поскольку Москва нашла себе новых покупателей и новые танкеры для доставки нефти, говорится в статье.

«В этом нет ничего необычного», — заявила Элина Рыбакова, директор международных программ Киевской школы экономики. По её словам, «теневой флот» часто используется и другими странами для того, чтобы обходить ограничения обычной бизнес-модели, например, в виде высоких затрат на страхование.



По оценкам Рыбаковой, сейчас такие суда перевозят более 70% российской нефти, транспортируемой морем. В недавнем докладе эксперты Киевской школы экономики сообщили, что в ноябре 2023 года, согласно их данным, 179 танкера из состава «теневого флота» вышли из российских портов с грузом нефти.



А в октябре 2023 года за счёт этого Россия смогла экспортировать около 2,3 млн баррелей сырой нефти и 800 тыс. баррелей нефтепродуктов ежедневно — из общего объёма российской нефтедобычи, достигающей 10 млн баррелей в день, пишет South China Morning Post.



Подобная схема также используется такими странами, как Иран и Венесуэла, которые находятся под нефтяными санкциями США, и даже Северной Кореей, рассказала эксперт Атлантического совета* Элизабет Бро. Согласно данным Lloyd’s List Intelligence, в прошлом году общее количество судов «теневого флота» удвоилось и теперь составляет около 10% от всех нефтяных танкеров, занимающихся международными перевозками.



По данным Атлантического совета за январь, их число составляло около 1400 судов. При этом основная их часть за последнее время не проверялась, не имеет страховки и используется для обхода санкций и высоких затрат на страхование, заявляют эксперты Lloyd’s List Intelligence.



Согласно информации Атлантического совета, к 2025 году доля судов, построенных более 20 лет назад, как ожидается, составит уже 11% от всего мирового танкерного флота. В то время как до начала спецоперации на Украине этот показатель составлял всего 3%, поясняется в статье.



При этом до 95% на рынке страхования формата P&I занимают компании из Евросоюза и Великобритании, которые ввели санкции в отношении России. Поэтому ни одно из судов, занимающихся перевозками российской нефти, теперь не имеет адекватной подобной страховки, которая необходима для покрытия рисков, связанных со столкновениями или экологическим ущербом в случае разлива нефти, говорится в статье.



Эксперты Киевской школы экономики также обеспокоены тем, что это создаёт «огромные экологические риски для Евросоюза», поскольку «стареющие и плохо обслуживаемые суда» занимаются перевозкой российской нефти вдоль береговой линии нескольких европейских стран.



А по мнению Атлантического совета, «теневой флот» фактически можно рассматривать как экологическое оружие России, поскольку в случае аварии на море или при разливе нефтепродуктов от этого напрямую могут пострадать западные сторонники Украины.



* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019 г.