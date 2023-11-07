WSJ: ценовой потолок не удержал российскую нефть

Режим ценовых ограничений на поставки сырой нефти из России стремительно устаревает: было сократившиеся нефтяные доходы Москвы вновь растут, а дисконт, который она была вынуждена делать на своё чёрное золото, напротив, сокращается, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, преодолеть западные санкции Москве помог «теневой флот» танкеров, насчитывающий уже около 180 судов. На Западе, впрочем, считают, что для «потолка» ещё не всё потеряно.

Введённый Западом «ценовой потолок» на российскую нефть, призванный лишить Москву средств на продолжение боевых действий на Украине, всё меньше влияет на нефтяные доходы Кремля, пишет The Wall Street Journal. Как подчёркивают обозреватели американского издания, очередным свидетельством в пользу этого стала статистика по доходам российской казны в октябре: бюджет страны по итогам этого месяца получил в два раз больше выручки с продажи нефти и газа, чем в сентябре, и более чем на четверть больше, чем в октябре минувшего года.

«Ценовой потолок», который начал действовать в декабре 2022-го, должен был позволить Западу одновременно решать две задачи — обеспечивать поставки российской нефти на мировые рынки, дабы избежать роста цен на топливо, и при этом снизить доходы Москвы, напоминает WSJ. Суть новых ограничений сводилась к тому, что западным компаниям разрешалось транспортировать, продавать и страховать российскую нефть только в том случае, если её цена не превышала $60 за баррель, под угрозой санкций со стороны США и их союзников.

Поначалу санкции оказывали примерно такой эффект, на который рассчитывали в западных странах: во всяком случае в начале нынешнего года нефтяные доходы России резко сократились. Однако в конечном счёте Москва сумела найти способ обойти «потолок», создав для перевозки чёрного золота флот из старых нефтетанкеров, зарегистрированных в странах, где влияние западных мер несущественно, пишет американская газета. В итоге на настоящий момент более половины объёма поставок сырой нефти из России поставляется со страховкой, обеспеченной странами, не входящими в «Большую семёрку», и большая часть ресурса идёт в Китай, Индию и Турцию, которые «потолок» не соблюдают.

По мнению аналитиков, благодаря тому, что Россия имеет в своём распоряжении существенное число таких «теневых» танкеров (западные источники сообщают, что «теневой флот», созданный российскими нефтяными компаниями, к сентябрю исчислялся 180 судами), большая часть экспортируемой ею нефти теперь избегает ценогово потолка — и он попросту «устарел», отмечается в материале WSJ.

Размер дисконта, который была вынуждена делать Москва для продажи своей нефти, также сокращается: согласно самым актуальным оценкам западных аналитиков, главный российский сорт нефти Urals сейчас торгуется на уровне $74 долларов за баррель, тогда как за баррель маркерной нефти Brent дают $88 — а это значит, что разрыв между двумя сортами в последние месяцы значительно сократился.

По данным издания, приток нефтяных доходов помогает России сократить дефицит бюджета: согласно актуальным оценкам экономистов, российскому правительству, вероятно, всё-таки удастся добиться по итогам года целевых показателей по дефициту в размере 2% внутреннего валового продукта — притом что ещё весной отдельные аналитики предсказывали, что к концу 2023-го дефицит составит 5-6% ВВП. Сокращение дефицита и рост экспорта не только сокращают финансовый стресс для правительства, которому теперь можно не так активно расходовать накопления и выпускать высокодоходные облигации, но несколько снижают давление на российскую валюту, которая в последние недели стабилизировалась к доллару, рассуждают журналисты WSJ.

Впрочем, по информации газеты, в американском минфине настаивают на том, что из-за «ценового потолка» России пришлось отвлечься на создание собственной инфраструктуры поставок, что, как полагают чиновники, пошло в ущерб её кампании на Украине. «Поскольку Кремль покупает танкеры, ему становится гораздо сложнее покупать танки», — резюмировал позицию минфина в интервью WSJ один из его сотрудников.

Как подчёркивают журналисты издания, американские власти в настоящий момент разрабатывают меры по обеспечению соблюдения «потолка» большинством нефтетрейдеров. Одним из таких шагов стало принятое Минфином США в минувшем месяце решение впервые ввести санкции в отношении двух танкеров за нарушение «потолка». Западные эксперты полагают, что, хотя эффективность ценовых ограничений несколько снизилась, это отнюдь не значит, что их уже нельзя исправить — в частности, западные страны могли бы ввести конкретные и жёсткие карательные меры в отношении сторон, нарушающих «потолок», пишут авторы.