Reuters: Россия нашла способ зарабатывать на нефти в обход потолка цен Запада

Появление новых грузоперевозчиков, работающих вне сферы влияния стран Запада, позволяет российским компаниям зарабатывать больше, чем $60 за баррель, передаёт Reuters. По данным новостного агентства, экспортёры закупили старые танкеры, а другие перерегистрировали в странах, не применяющих санкции, что привело к снижению ставок фрахта.

Стоимость поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Китая и Индии упала до самого низкого уровня почти за год благодаря росту числа судов, курсирующих по этим маршрутам, сообщает Reuters со ссылкой на данные торговых и судоходных компаний.

Появление новых грузоперевозчиков, работающих вне сферы влияния стран Запада, позволяет российским компаниям зарабатывать больше, чем $60 за баррель — потолок цен на нефть, введённый Западом.

В четверг США ввели первые санкции против двух владельцев танкеров в Турции и ОАЭ, перевозящих российскую нефть сверх установленного потолка, в попытке закрыть лазейки в механизме, о введении которого страны G7 объявили в декабре 2022 года.

На момент введения санкций большинство судовладельцев и судов, участвующих в торговле, были западными. Как пишет новостное агентство, если бы цена на нефть в то время была выше $60, санкции серьёзно подорвали бы российский экспорт. Однако цена на большую часть российской нефти поднялась выше $60 только в июле, а значит, у трейдеров, судоходных компаний и российских экспортёров было несколько месяцев на подготовку.

За это время трейдеры, готовые работать на этих маршрутах, закупили старые танкеры, а другие перерегистрировали в странах, которые не ввели санкции. Согласно анализу Lloyd's List Intelligence, число танкеров, входящих в так называемый теневой флот, составляет 535 судов, средний возраст которых — 23 года.

Количество судов, которые готовы перевозить российскую нефть, так высоко, что ставки фрахта упали. Это фактически позволяет российским производителям получать ещё больше доходов. По данным трейдеров и по расчётам агентства Reuters, продавцы российской нефти марки Urals сэкономили на фрахтовых ставках около $7 за баррель этой осенью.

По расчётам Reuters, это означает, что экспортёры зарабатывают около $70 за баррель нефти, погруженной в портах Балтии, что значительно выше предельной цены — $60. Когда в сентябре цены на нефть достигали своего пика в этом году, $97 за баррель, российские экспортёры зарабатывали до $79 за баррель.

В этом году Россия экспортировала почти 5 млн баррелей нефти в сутки. В четверг Международное энергетическое агентство сообщило, что общий объём российского экспорта нефти и топлива в сентябре вырос до 7,6 млн баррелей в сутки.

При этом западные официальные лица утверждают, что ограничение цен действует, даже несмотря на то, что российские нефтедобывающие компании могут продавать нефть по цене выше $60 за баррель. По их словам, российская нефть всё равно продаётся по цене ниже того уровня, по которому продавалась бы без санкций.